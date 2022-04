Eleonora Boi, lato ‘B’ in bella mostra: le forme sono spettacolari

Eleonora Boi decide di aggiungere un’altra foto alla sua collezione. Questo vuol dire che tutti i suoi follower e specialmente tutti quanti noi abbiamo una nuova foto che la giornalista sarda ci ha regalato. Un dono che accettiamo volentieri

Ancora una volta la nativa di Cagliari si conferma come una dei personaggi televisivi sportivi più ricercati sui social. Oramai i suoi fan non aspettano altro che la 35enne pubblichi qualcosa di nuovo. Puntualmente tutto questo accade per la nostra gioia. Se non avete ancora visto la sua ultima opera d’arte non temente perché siete arrivati al posto giusto ed al momento giusto. Allacciatevi le cinture che adesso davvero si vola – FOTO

Eleonora Boi, semplicemente incantevole

Bella, bellissima come non mai. Non è assolutamente una scoperta, ma ci teniamo a ribadirlo ogni volta che si parla di lei. Eleonora Boi si conferma, ancora una volta, una delle bellezze italiane espatriate all’estero e che ci fanno sentire davvero orgogliosi. Proprio nelle ultime ore la compagna del cestista Gallinari ha deciso di aggiornare il suo account ufficiale Instagram. A quanto pare sentiva la necessità di dover pubblicare una nuova immagine visto che non lo faceva da tanto tempo. Probabilmente una richiesta da parte dei suoi fan che è stata subito esaudita. Ovviamente il risultato è quello che è: la nostra Eleonora davvero non si batte. La sua ultima opera d’arte (sì perché deve essere chiamata assolutamente così) racchiude tutta la sua bellezza. Una foto scattata direttamente dagli Stati Uniti d’America, paese in cui adesso vive, che sta raccogliendo il successo che merita. Ovvero? Una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte di colleghi, amici e soprattutto fan che sono rimasti ancora senza parole. D’altronde in questi casi le parole servono davvero a poco. Adesso basta visto che è arrivato il momento di giungere al sodo e di mostrarvi il capolavoro che in tanti state aspettando.

Eleonora Boi, forme strepitose: un lato ‘B’ da Champions – FOTO

Il filo di trucco, in questi casi, non deve mai mancare. Lo sguardo è sempre lo stesso, proprio come l’abbiamo conosciuta la prima volta in televisione: sexy come non mai. Vestito arancione dove mette in mostra un lato ‘B’ davvero importante.

Tanto è vero che alcuni confermano di non aver utilizzato assolutamente lo “zoom” per guardare meglio. Le forme sono decisamente spettacolari, il fisico è eccezionale. I risultati in palestra si vedono alla grande. Diventa sempre più piacevole parlare di lei, continua sempre così cara Eleonora!