Guendalina, la pesca è rovente in perizoma: Isola ai suoi piedi – VIDEO

Lo scorso 31 Marzo ha segnato l’approdo di Guendalina Tavassi e di suo fratello in Honduras per prendere finalmente parte all’Isola dei Famosi. La coppia è entrata subito nel vivo del gioco. La Tavassi si distingue nelle prove.

Poco meno di 4 giorni in Honduras e la coppia dei Tavassi sta assumendo sempre di più un ruolo di fondamentale importanza all’interno del reality in onda su Canale 5. Qualcuno ritiene che l’attesa sia servita a creare grandissime aspettative intono alla coppia che, comunque, non ha deluso, almeno per ora. Anche i social sono rimasti colpiti dall’impatto dei due Tavassi in Honduras. Qualche followers è rimasto estasiato dal fascino di Guendalina.

Isola dei Famosi, prove ed eliminazioni

Dal 22 Marzo, i naufraghi presenti in Honduras si sono messi fin da subito in gioco. I VIP in singolo e quelli in coppia non hanno perso assolutamente tempo a cominciare a giocare ed a lanciarsi nelle prove preparate ad hoc dalla produzione. Molto particolare, ad esempio, è stata la prove a cui hanno preso parte Floriana e Jovana. Le due, a nuoto su una zattera, hanno raggiunto un’altra isola dell’arcipelago nel tentativo di procurarsi del cibo. La produzione, una volta raggiunta l’isola, le ha messe innanzi ad una scelta. Infatti, le due dovevo scegliere tra due “pietanze” la prima l’avrebbero potuta mangiare solo loro, l’altra, invece, avrebbero dovuta condividerla con gli altri concorrenti. La scelta delle due è ricaduta sul pollo che, di certo, è stato giudicato più prelibato e invitate rispetto alle carote ed agli altri ortaggi che sono, pertanto, stati condivisi con gli altri “naufraghi”. Nell’ultima puntata è stato Marco Melandri ad abbandonare il gioco.

Guendalina Tavassi, prova di pesca superata!

Guendalina Tavassi sembra essersi già ambientata sull’isola. La modella non ha impiegato moltissimo a farlo. Questo le ha consentito di entrare già nel vivo del gioco nonostante l’ingresso con quasi 10 giorni di ritardo. L’influencer, insieme al fratello, si stanno costruendo importanti consensi sull’Isola. La stessa Tavassi è riuscita a mettersi particolarmente in gioco nell’ultima tenuta di pesca. La romana ha portato a casa diversi pesci che l’hanno fatta apprezzare particolarmente dagli altri concorrenti. Questo è un altro elemento che ha scatenato i fan sui social come è possibile notare nei commenti sotto al post pubblicato dal suo staff sul suo profilo Instagram. Il carosello, poi, continua con due foto che vedono la Tavassi in costume da bagno.