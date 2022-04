Elodie sontuosa, stivali e gonna che lasciano di stucco

Elodie semplicemente sontuosa, lo ha dimostrato ancora una volta. In che modo? Ovviamente pubblicando una nuova foto direttamente dal suo account ufficiale Instagram davvero niente male. Guardare per credere se non l’avete ancora vista

In realtà i suoi follower dei social, i suoi fan e la gente comune ancora deve riprendersi dopo lo straordinario regalo che ci ha concesso proprio nelle ultime settimane. Di che stiamo parlando? Ovviamente del VIDEO della sua ultima canzone “Bagno a mezzanotte”. C’è anche chi ha confermato di aver ascoltato la canzone, solamente al quarto tentativo visto che in precedenza, a quanto pare, era impegnato a visionare altro – FOTO

Elodie lo ha fatto di nuovo: una statua

Come riportato in precedenza anche noi ci dobbiamo riprendere da quello che ci ha fatto. In realtà ci ha causato non pochi problemi visto che il suo videoclip sta raggiungendo alti numeri di visualizzazioni. D’altronde, se non avete ancora visto e sentito ‘Bagno a Mezzanotte‘ stiamo parlando assolutamente del niente. Se non avete ancora capito di che stiamo parlando vi consigliamo di farlo quanto prima. Nel frattempo, però, siamo qui per parlare di un altro episodio che riguarda proprio la cantante. Quest’ultima, come del resto anche le sue colleghe, ci tiene ad aggiornare i suoi fan con post e ‘stories’ sul suo profilo ufficiale Instagram. Detto, fatto. Proprio pochissime ore fa lo ha fatto di nuovo posandosi davvero come una ‘Dea’. Stivali e gonna che lasciano tutti senza parole. D’altronde cosa si può dire quando ti appaiono queste opere d’arte sullo schermo del telefono. Se non avete ancora visto la sua ultima foto allora mettetevi comodi che a breve esaudiremo anche questa vostra richiesta.

Elodie, gonna e stivali da far togliere il fiato – FOTO

Direttamente da un museo d’arte la nativa di Roma vuol far vedere a tutti il suo nuovo look che difficilmente può non essere notato. Partiamo dal basso, con degli stivali rigorosamente bianchi che catturano l’attenzione. Come del resto anche la sua gonna che veramente non è adatta ai deboli di cuore, visto che lateralmente si può intravedere un pezzo della sua coscia.

Maglia verde, dello stesso colore della gonna. Camicia bianca all’interno. Sguardo rivolto verso un altro obiettivo, capelli raccolti ed occhiali da sole in bella vista. Se pensate che questa sia una foto banale vi sbagliate assolutamente di grosso visto che quando si tratta della 31enne ci si può aspettare davvero di tutto.