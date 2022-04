Dopo il pari il caos, Maldini ha deciso: niente riscatto

Il pareggio con il Bologna ha lasciato parecchi strascichi in casa Milan. Il risultato acquisto complica il campionato. Nel frattempo la società già sta pensando al futuro. Un giocatore non verrà riscattato.

Un pareggio a reti bianche che muove la classifica e che fa, pericolosamente riavvicinare Napoli e Inter. Così si potrebbe sintetizzare il posticipo della trentunesima giornata che ha visto messe a confronto Milan e Bologna. Ibrahimovic e compagni non sono stati capaci di scardinare il muro difensivo felsineo e i rossoblù hanno raccolto un punto fondamentale in ottica salvezza.

Reti bianche al Meazza: Milan bloccato dal Bologna

Sulla carta il trentunesimo turno di Serie A sarebbe dovuto essere tutto appannaggio del Milan. Il calendario, infatti, vedeva i rossoneri contro il Bologna, mentre il Napoli e l’Inter impegnate in trasferta con Atalanta e Juventus. Un’occasione, quindi, per il Milan di poter allungare sulle dirette rivali. Ipotesi che, però, non ha trovato conferma nei fatti. Infatti, il Napoli ha vinto 3-1 al Gewiss Stadium, Calhanoglu ha regalato i tre punti all’Inter nel derby d’Italia e il Milan non è riuscito a trovare la via del gol contro la squadra di Sinisa Mihajlovic. Lo 0-0 ottenuto contro il Bologna ha accorciato ancora di più la classifica in vetta. Il Milan è ancora in testa, ma, ora, ha solo un punto di vantaggio sul Napoli e, potenzialmente anche sull’Inter visto che i nerazzurri hanno 63 punti, ma devono ancora recuperare la partita contro il Bologna rinviata lo scorso 6 Gennaio. Il pari del Meazza ha lasciato diversi strascichi in casa rossonera, che hanno aperto diverse discussioni in seno alla società, che sta pensando già al futuro.

Milan, Maldini lo boccia: niente riscatto per Messias

Nel pieno di questo rush finale per lo Scudetto, comunque, il Milan ha un occhio anche rivolto al futuro. Oltre i possibili nomi per quanto concerne il mercato in entrata, il club rossonero sta pensando anche a chi lasciar partire per avere, comunque, un buon tesoretto da investire in estate. In tal senso, oltre alle uscite a zero, potrebbe lasciare il Milan anche Junior Messias. Il trequartista è giunto in estate in prestito dal Crotone. La società rossonera sta seriamente pensando di non riscattare il brasiliano. Il Milan, infatti, non eserciterà l’opzione del riscatto, risparmiando, dunque la cifra di 5,4 milioni di euro previsti. Quella cifra, la società lombarda, la sfrutterà per arrivare ad altri obiettivi, magari anche più giovani di Messias che è un classe 1991.