Diletta Leotta al sole: la tuta è troppo scollata, tutto di fuori

Diletta Leotta davvero scatenata sui social network. Specialmente negli ultimi giorni dove ha aggiornato ulteriormente il suo account ufficiale Instagram con delle ‘stories’ e soprattutto nuovi post davvero niente male

In particolar modo, a catturare l’attenzione dei suoi follower, è la sua ultima immagine che veramente la descrive in tutta la sua bellezza. Baciata e bella come il sole. Non solo: anche il suo look non è passato assolutamente inosservato. Basta guardare la tua tuta esageratamente scollata dove si intravede praticamente tutto. Un buon motivo in più per rimanere qui con noi per guardare la sua ultima opera d’arte che davvero merita – FOTO

Diletta Leotta, una bellezza baciata da sole

L’abbiamo vista proprio pochi giorni fa, esattamente all’Allianz Stadium, dove ha fatto felici non solamente i tifosi di entrambe le squadre per la sua presenza ma soprattutto il pubblico da casa che non vedeva l’ora tornasse il campionato per un semplice motivo. Quale? Quello di vedere, ai lati del terreno di gioco, la giornalista catanese. Anche la 30enne ne ha approfittato per riposare in vista della pausa del campionato per lasciare posto alle nazionali. Ha scelto di trascorrere qualche giorno negli Emirati Arabi Uniti, precisamente a Dubai, in compagnia dei suoi amici di sempre. In particolar modo Rossella Fiamingo, davvero inseparabili fin dallo scorso anno dove hanno letteralmente fatto scatenare gli utenti di Instagram. Adesso, però, si parla solamente della giornalista di ‘Dazn’ che ha pubblicato una nuova ed entusiasmante foto che ha fatto girare la testa a moltissimi dei suoi fan. Se non ci credete adesso ve lo mostriamo. Come riportato in precedenza una bellezza baciata da sole. Sembra la solita frase fatta, ma è esattamente così. Guardare per credere.

Diletta Leotta, giacca di palle e tuta prepotentemente sexy – FOTO

Una giacca di pelle in stile ‘Fonzie’ nella serie tv che ha spopolato negli anni ’60 come ‘Happy Days’. Poi, quello che cattura maggiormente l’attenzione, è senz’altro la tuta che si avvicina maggiormente al colore giallo. In particolar modo mette in evidenza il suo lato ‘A’ davvero niente male. Scarpe sportive, seduta su un muretto e ci si gode il sole.

Oppure è il contrario? Fatto sta che la sua immagine sta raccogliendo quello che merita, ovvero una pioggia di “like” e commenti dei suoi follower che hanno decisamente approvato questo nuovo post. Ovviamente con l’attesa di vederne altri quanto prima.