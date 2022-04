Melissa Satta, il bikini è minuscolo: lei infinitamente esagerata

Melissa Satta ci ha fatto capire chiaro e tondo (e non si tratta assolutamente della prima volta) che non vede l’ora arrivi l’estate. Il motivo di tutta questa fretta? Rimanete ancora qualche rigo con noi e presto lo scoprirete anche voi

Come riportato in precedenza non è il primo segnale di “allarme” che l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ sta lanciando direttamente dal suo account ufficiale Instagram. Una nuova e deliziosa foto, per tutti i suoi follower, con un chiaro segnale: che l’estate possa arrivare quanto prima visto che non vede l’ora di far vedere a tutti i suoi risultati ottenuti in palestra, i suoi costumi e soprattutto i suoi bikini proprio come ha fatto nelle ultime ore.

Melissa Satta, la regina del ‘Club’

In realtà l’unico vero lavoro dell’italiano, prima di iniziare la settimana impegnativa è uno solo: quello di gustarsi sicuramente il postico della domenica sera e collegarsi direttamente su ‘Sky Sport’ dove c’è appunto il ‘Club‘ condotto dal giornalista Fabio Caressa insieme ad altri ospiti. Tra questi c’è proprio l’ex compagna del calciatore Kevin Prince Boateng. Oramai gli italiani davvero non ne possono fare assolutamente a meno. Impossibile che si perdano una puntata, visto che ci regala dei nuovi ed entusiasmanti look. Ancora qualche giorno e possiamo vederla nuovamente all’opera. In questo articolo, però, parliamo della sua ultima opera d’arte che ha deciso di pubblicare sul suo account ufficiale Instagram. A quanto pare ha fatto capire, chiaro e tondo, che la primavera è la stagione che non le piace particolarmente visto che sta attendendo con ansia l’estate. Lo ha dimostrato con una foto davvero “piccante” e al limite del bollente. Se siete deboli di cuore (ovviamente scherziamo) questa immagine non è adatta a voi.

Melissa Satta, il bikini è quasi invisibile – FOTO

Toh, chi si rivede. Lo straripante fisico della nativa di Boston. Sempre più in forma e prontissima per la prova costume abbondantemente superata. Ha scelto un bikini rigorosamente bianco che davvero fa uscire di testa tutti i suoi fan che stanno rimependo la sua foto con “like” e commenti di approvazione.

Molti di noi sono rimasti assolutamente senza parole, visto che in questi casi davvero non servono. Bisogna solo osservare in silenzio, come si fa con un quadro di una opera d’arte, e si ammira per tutto il tempo che serve. Ed è proprio il suo caso.