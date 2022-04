Sabrina Salerno, maglia aperta e reggiseno di pizzo in vista

Sabrina Salerno decide di prendersi un attimo di relax andando a pranzare fuori con una sua amica (proprio come ha voluto precisare nella sua descrizione dell’immagine). Ovviamente non poteva mancare la foto assolutamente d’obbligo

L’immagine deve essere assolutamente pubblicata per tanti motivi. Uno perché la nativa di Genova ci tiene tantissimo ad accontentare i suoi follower che davvero non possono fare altro che rimanere sintonizzati sul suo canale ufficiale affinché posti delle nuovissime novità. L’altro motivo è perché la cantante se lo può decisamente permettere visto che tutto le è concesso. Davvero non abbiamo più parole per descriverla – FOTO

Sabrina Salerno, così ci fai veramente male…

Come vi abbiamo riportato in precedenza la nostra Sabrina ha deciso di concedersi una giornata di relax. Un delizioso pranzetto fuori in compagnia della sua amica. Non c’è nulla di buono che gustarsi una fetta di pizza, accompagnata da un ottimo vino rosso ed ovviamente una foto che non gusta mai. Non è assolutamente una novità, sia chiaro, ma alla 53enne piace davvero tanto. Cosa? Ovviamente aggiornarci con delle sue foto per far capire a tutti noi come trascorre le sue giornate. Oramai l’abbiamo vista davvero in tutte le vesti. Prima come cowgirl, poliziotta, poi quando decide di gustarsi un aperitivo, in costume, in bikini. Chi più ne ha più ne metta. Adesso, seduta in un locale, fa vedere a tutti anche il suo look che ci lascia senza parole. D’altronde, cosa vuoi aggiungere quando vedi un’opera d’arte del genere? Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi preoccupate che tra poche righe risolveremo questo vostro dubbio. Questa volta nessuno spoiler..

Sabrina Salerno, altro che focaccia: l’occhio cade proprio lì – FOTO

Sì la focaccia, anche il bicchiere di vino rigorosamente rosso, ma a catturare l’attenzione è decisamente altro. Si, stiamo parlando proprio della sua maglia aperta dove si intravede anche un pizzico di reggiseno. In questi casi è inevitabile non fare lo “zoom”. Scommettiamo che già qualcuno di voi non ha proprio perso tempo ed ha deciso di attivarlo.

La mano destra sul fianco, la posa è sempre la stessa: così come il suo sguardo sexy come non mai. Il sorriso proprio di quando l’abbiamo conosciuta e vista per la prima volta in televisione. Difficilmente possiamo dimenticarci di quel viso che, a distanza di anni, ci fa ancora molto emozionare.