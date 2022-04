Stecca in mano e vestito senza intimo: Elisabetta Canalis show

Elisabetta Canalis senza freni. La modella mette la “palla in buca” pubblicando un carosello in cui è intenta a giocare, appunto, a carambola. Le foto sono particolarmente piaciute ai followers che hanno riempito di commenti e di like il post.

Elisabetta Canalis è stata una delle veline che ha segnato un'”epoca“. La sarda è stata ed è una delle più apprezzate dal pubblico di “Striscia La Notizia“. Da qualche tempo, fatto salvo una breve parentesi da Settembre a Febbraio, non è più apparsa in TV con molta frequenza. Il motivo è legato al fatto che la Canalis, dal 2014, vive negli Stati Uniti.

Il Matrimonio con Brian Perri

Dopo l’esperienza sul bancone di “Striscia la Notizia“, la Canalis ha preso parte ai salottini calcistici di “Controcampo”. Successivamente ha avuto il privilegio di condurre un’edizione del Festival di Sanremo. Dopo l’esperienza al fianco di Gianni Morandi al timone del Festival di Sanremo 2011, La Canalis non è più apparsa in TV con tanta frequenza. Il motivo di questo è dovuto al trasferimento dell’ex velina negli Stati Uniti, un’esperienza che le ha cambiato la vita. Nel 2014 la Canalis è convolata a Nozze con Brian Perri, medico chirurgo italo-americano. Nel 2015, l’ex velina è diventata mamma, mettendo alla luce la piccola Skyler Eva.

Elisabetta Canalis, mette la “palla in buca”: “Sei favolosa!”

Nonostante, comunque, il trasferimento negli USA, la Canalis continua ad avere un filo “diretto” con i propri fan attraverso i social. In particolare è Instagram il ponte principale adoperato dall’ex velina. Sul noto social, l’ex collega di Maddalena Corvaglia, è molto seguita sulla nota piattaforma. Sono oltre 3,1 milioni gli utenti che seguono la modella e si ritrovano i suoi post nel feed principale di Instagram. Ecco, forse, spiegato il motivo per cui le foto ed i video che vedono protagonista la Canalis facciano registrare il boom di “mi piace” e di commenti.

Come, per esempio, è accaduto con il carosello, pubblicato qualche ora fa, che è composto da scatti nei quali è possibile ammirare la Canalis intenta a giocare a carambola. La modella indossa un abito di colore nero che si presenta molto scollato. Altro dettaglio particolare è rappresentato dalla gonna che risulta molto corta e che lascia intravedere molto. L‘ex velina sembra divertirsi e sembra molto dotata dal punto di vista tecnico nel buttare la palla in buca. Di certo la palla in buca l’ha messa di sicuro con questo post, come sottolineato da alcuni utenti nei commenti. Un followers, infatti, ha scritto “sei favolosa!”