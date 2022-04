Claudia Ruggeri, la maglia è trasparente: senza intimo si vede tutto

Claudia Ruggeri regala uno scatto durante un momento di relax e la community esplode: la maglia è trasparente, una gioia per i fan.

Ancora uno scatto, l’ennesima valanga di commenti, a testimoniarle un affetto che ormai è chiaro. Claudia Ruggeri, volto noto di “Avanti un altro”, è fra le donne più amate dagli italiani.

Merito della sua simpatia, della capacità di far fronte agli imprevisti in una trasmissione in cui accade di tutto. Non solo però, perché la “Miss” che allieta i telespettatori durante la trasmissione Mediaset, colpisce per le sue forme esplosive, per il fascino mediterraneo e per un sorriso che buca l’obiettivo ed entra nelle case degli italiani. La cognata di Paolo Bonolis ha fatto bingo, e attira spesso le attenzioni grazie ad una serie di foto postate sulla sua pagina Instagram.

La showgirl romana crea scompiglio in studio, nel pubblico a casa e nella community, ormai decollata con più di un milione e 200 mila followers. Fra le foto con la collega e amica Laura Cremaschi, e il racconto di un fortunato percorso di studi parallelo all’attività in tv, Claudia Ruggeri si racconta senza filtri.

L’ultimo scatto ha fatto però girare la testa ai followers. La maglia è trasparente, il primo piano magnetico, e il resto lo fanno le forme da restare a bocca aperta della showgirl, incantevole e capace di far sognare ad occhi aperti.

Miss Claudia Ruggeri è incantevole: il vestito esplode

Per l’ennesima campagna pubblicitaria, messa in piedi per promuovere la linea primaverile di un nuoto marchio, Claudia Ruggeri si mostra in tutta la sua incantevole bellezza. Basta una cifra sola infatti per rendere l’idea di quanto la sua carriera sia letteralmente decollata. Un milione e 200 mila followers rappresentano un seguito altissimo, e i marchi la cercano per realizzare collaborazioni sui social.

L’ultimo scatto però è davvero pazzesco. Il vestito è trasparente, e lascia intravedere le apprezzatissime forme della showgirl, che gioca con lo sguardo, porta le mani ai capelli e aggiunge allo scatto solo un cuore. Inevitabile la valanga di commenti, anche dalle colleghe di “Avanti un altro”.

Laura Cremaschi sottolinea la bellezza dell’amica, e anche Viviana Vizzini, Miss Universo 2020, commenta e apprezza l’intensità della foto. Il resto è tutto nei commenti della community. Un vero e proprio boom senza fine, che si traduce in apprezzamenti, complimenti e messaggi d’affetto.

Lei intanto posta anche alcune storie che le vengono dedicate dai fan. C’è chi le scrive che è una dea, chi ribadisce di attendere con ansia “Avanti un altro” solo per vederla e ancora chi la reputa la donna più sexy della tv. A giudicare dallo scatto, le reazioni sono tutte meritate.