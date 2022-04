Lite accesa all’Isola per Guendalina: il suo mini bikini però li stende tutti

Nonostante nelle ultime ore si sia verificata una lite tra i fratelli Tavassi davanti al resto dei naufraghi, l’occhio dei fan è caduto sul look di Guendalina che anche in questi casi non è assolutamente da sottovalutare. Guardare per credere.

Probabilmente in molti non avranno neanche ascoltato quello che si stavano dicendo i due fratelli, giunti in Honduras in ritardo rispetto agli altri concorrenti. Non si sa per quale motivo, ma questo punto poco importa visto che hanno iniziato già a dare “spettacolo”. In che senso? Una lite che è nata e poi morta stesso sul nascere visto che capita spesso tra fratelli. Anche se l’occhio del pubblico è caduto decisamente lì – VIDEO

Isola dei Famosi, lite tra i fratelli Tavassi

Sono state ore molto accese quelle che si sono verificate all’Isola dei Famosi. in Honduras i naufraghi hanno assistito ad una vera e propria lite tra i fratelli Tavassi. Gli ultimi arrivati hanno avuto un piccolo screzio dinanzi agli altri concorrenti che hanno vissuto la scena in diretta e soprattutto in presenza. In molti hanno visto la scena in diretta oppure su ‘#IsolaParty’. Se davvero vi dovessimo dire il motivo della loro furia veramente non sappiamo spiegarvi visto che eravamo concentrarti su ben altro. A cosa ci stiamo riferendo? Ovviamente al suo look ed al suo bikini che veramente cattura l’attenzione e mette tutto il resto in secondo piano. Se ancora non avete visto il filmato non vi preoccupate perché siete capitati nel posto giusto al momento giusto. In questi giorni e soprattutto in questa nuova avventura l’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ sta facendo capire a tutti che è intenzionata ad arrivare fino alla finale per aggiudicarsi il ricco montepremi che, una parte, verrà devoluto in beneficenza. Adesso è arrivato il momento di gustare il video.

Isola dei Famosi, lite in diretta ma il bikini di Guendalina è top – VIDEO

Ci abbiamo riprovato, ma davvero non abbiamo capito il motivo reale della lite. Probabilmente anche voi avrete rivisto sicuramente il filmato per ben cinque volte, oppure eravate concentrati su altro?

In ogni caso a parlare è il suo bikini multicolore che mette in evidenza tutto il suo strepitoso fisico. Non serve altro da aggiungere visto che veramente per lei parlano i fatti. Ed in questo caso ce ne sono eccome. Alla prossima puntata, sperando di ricevere altre news “provocanti” dall’Isola.