Costume a perizoma e lato B in mostra: Jovana show

Jovana Djordjevic fa fermare “L’Isola dei Famosi”. La modella ha accentrato su di sè le attenzioni dei “colleghi” naufraghi e del pubblico a casa. Sui social stanno rimbalzando le immagini provenienti dall’Honduras che stanno lasciando di stucco gli utenti.

Jovana Djordjevic, forse, è la nufraga meno nota ai più rispetto al resto del cast della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“. La modella serba, comunque, non è totalmente sconosciuta al pubblico italiano, o almeno ad una piccola parte. I tifosi del Chievo e della Lazio la ricordano molto bene in quanto Jovana è la moglie di Djordjevic, ex attaccante del club clivense e biancoceleste.

L’isola dei Famosi entra nel vivo: naufraghi alla prova!

La nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” ha preso il via lo scorso 21 Marzo. Il reality in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi è entrato subito nel vivo. I “Naufraghi” hanno cominciato a prendere parte alle varie prove. Una delle protagoniste è, senza alcun dubbio, Jovana Djordjevic. La modella serba ha vissuto una prova in prima persona in compagnia di Floriana. L’ex gieffina e Jovana dovevano assolvere all’arduo compito di procurare del cibo a tutti i profughi. Per farlo avrebbero dovuto raggiungere un’isola dell’arcipelago, dove è ambientata l’isola, a nuoto. Le due hanno accettato la prova e si sono messe subito in viaggio, nuotando sopra una zattera. Floriana e Jovana porteranno al termine la missione con successo.

Jovana Djordjevic fa impazzire l’Isola: costume con le stelline scatena i fan!

Prima della sua partecipazione all’Isola, Jovana Djordjevic aveva un numero di followers su Instagram piuttosto basso. Successivamente alla prima puntata dello show questo numero è cominciato a lievitare sempre di più. Il boost di visibilità che gli ha garantito la partecipazione al reality le hanno fatto raggiungere i 367 mila followers. Un numero giustificato anche dalla qualità troppo elevata dei post che è possibile notare nel feed in cui la signora Djordjevic pare molto coinvolta. Le foto fanno sempre una grande collezione di “mi piace” e commenti, soprattutto da quando è comparsa su Canale 5. Qualcuno, forse qualche tifoso della Lazio, invita la modella a fare ritorno a Roma, in uno dei commenti. Ultimamente la Djodrdjevic è protagonista dei profili ufficiali de l’Isola dei Famosi. L’account Instagram ha pubblicato una storia che vede coinvolta la modella. La serba è rivolta spalle alla camera. Indossa un costume a “un pezzo” che lascia scoperto il lato “B”.