Cavani verso la Serie A: affare Champions e coppia d’attacco devastante

Edinson Cavani verso il clamoroso ritorno in Serie A: il top club pensa al centravanti uruguagio per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Società pronta a formare una coppia devastante

Non è assolutamente un mistero il fatto che il classe ’87 voglia lasciare il Manchester United il prossimo anno. Si aspettava di essere il protagonista di questa stagione, ma con l’arrivo di Cristiano Ronaldo le cose sono decisamente cambiate. Anche per il semplice fatto che gli obiettivi dei ‘Red Devils’ sono andati tutti completamente in fumo. Adesso non è da escludere che l’ex Napoli possa fare le valigie per fare ritorno in Italia dove è esploso

Cavani-Italia, possibile il ritorno del ‘Matador’

Il legame tra il calciatore e l’Italia è davvero forte. Portato nel nostro paese grazie al Palermo di Maurizio Zamparini, in rosanero ha iniziato a farsi conoscere dal mondo del calcio. Di conseguenza il Napoli ha creduto nelle sue qualità ed ha sborsato una cifra importante ai rosanero per averlo. In azzurro si consacrerà definitivamente diventando uno degli attaccanti più forti e completi d’Europa. Tanto è vero che il Paris Saint Germain, per rinforzare il reparto offensivo, decide di bussare alla porta proprio dei partenopei mettendo mano al portafoglio. Una cifra che accontenta De Laurentiis che lo cede in Francia. Con i parigini vince titoli, ma in Europa nulla. Ed è per questo motivo che, da quasi due anni, ha deciso di provare la sua prima esperienza in Inghilterra con il Manchester United. In Premier League si aspettava di avere maggiore fortuna e continuità, ma tutto questo non si sta verificando. A 35 anni, compiuti da due mesi, il calciatore sta seriamente pensando di ritornare in Serie A dove si è esaltato ai massimi livelli. Anche perché il suo contratto è in scadenza il 30 giugno del 2022 e non verrà quasi sicuramente rinnovato. Su di lui c’è il top club che lo sta osservando da un bel po’ di tempo e che sogna si schierarlo con un altro top attaccante, formando una delle coppie più forti al mondo.

Cavani-Juventus, si può fare: ma solo in un caso

La squadra interessata all’acquisto delle sue prestazioni è la Juventus. L’idea del presidente Agnelli è quella di farlo giocare insieme a Dusan Vlahovic, formando sicuramente una delle coppie più letali in Europa pronte a fare del male alle difese avversarie. Una buona idea, anche se non è così facile come sembra.

Alla ‘Vecchia Signora‘, dopo la grana Paulo Dybala che lascerà la squadra a parametro zero, c’è da sistemare la vicenda Alvaro Morata. La posizione dello spagnolo non è così sicura: nel caso di un suo possibile addio allora si potrà pensare di investire sul ‘Matador‘.