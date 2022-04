Perizoma in vista e Giulia De Lellis sempre più piccante – FOTO

Giulia De Lellis è scatenata. L’Influencer è ormai la più apprezzata sui social, in particolare su Instagram, in cui è possibile ammirare i suoi scatti in cui mette in mostra tutta la sua bellezza e sensualità. I fan restano ogni volta senza parole.

Giulia De Lellis è sempre ormai al primo posto nella classifica delle Influecer più apprezzate d’Italia. I suoi numerosissimi followers sono ormai estasiati dai post che pubblica a ritmo quasi giornaliero, facendo, così, registrare dei numeri mai visti tra like e commenti. Gli utenti adorano, non poco, i post della De Lellis.

La tv, il trampolino di lancio

Se il palcoscenico della De Lellis è il feed di Instagram è dovuto anche al fatto che la modella ha un passato anche in televisione. Visto il suo iniziale successo sul web, Maria De Filippi la volle come corteggiatrice a “Uomini e Donne”. Un trampolino di lancio che qualche mese dopo la portò ad entrare nella casa del “Grande Fratello Vip”. Nel 2021, invece, prende parte al film GenitoriVSInfluencer, dove interpreta, manco a dirlo, un influencer.

Giulia De Lellis, intimo piccante: “Non aspettiamo altro!”

Giulia De Lellis continua la sua carriera da influencer. Ormai la modella non ha limiti e si spinge sempre oltre ogni possibile record. La De Lellis apprezza particolarmente mettersi in mostra, soprattutto per pubblicizzare uno dei tanti marchi di cui è testimonial. Questi connubi, complice anche il grande seguito della modella romana, fanno registrare record assoluti. Qualcosa di veramente mai visto. Del resto la base di partenza è ottima. L’influencer vanta un numero di followers che si aggira intorno a 5 milioni di utenti. Precisamente i fan sono 5,1 milioni. Un numero che è in constante crescita vista la frequenza con cui la modella pubblica sulla piattaforma. Sono altissime le possibilità di trovare un nuovo post nel feed della De Lellis ogni giorno.

La particolarità è che ogni nuovo scatto supera, in qualità e bellezza, quello pubblicato in precedenza. L’ultimo post pubblicato consiste in carosello composto da 5 foto. In tutti gli scatti è possibile ammirare La De Lellis indossare un completo intimo tratto dall’ultima collezione del marchio di cui la modella romana è testimonial. Inutile dire che l’intimo ne esalta le forme e ne mette in mostra tutta la prorompente bellezza. Da sottolineare il fisico statuario. I commenti sono letteralmente pieni di commenti di apprezzamento rivolti alla modella. Qualche utente ha scritto “Non aspettiamo altro” e il dubbio è lecito: si aspetta un post della De Lellis o un altro completino intimo?