Cristina Buccino zebrata toglie il fiato: scollatura e gambe in vista

In bianco e nero per un noto marchio: l’abito esalta le forme, il volto incanta e Cristina Buccino fa ancora una volta registrare il boom. Che scatti.

Una piccola vacanza e poi subito a lavoro. Non c’è pausa per Cristina Buccino, sempre più icona di stile e richiestissima modella per i brand migliori del mondo. Neanche il tempo di fare da stupenda damigella al matrimonio della sorella, e la splendida influencer si è rituffata nel lavoro.

Ha raccontato tutto negli ultimi giorni. Il viaggio in aereo per giungere in Campania, gli splendidi vestiti, un look pazzesco al tramonto e i sorrisi per una festa che arriva in un giorno di grande gioia. Poi è tornata a lavoro, posando per un famosissimo marchio con un vestito in bianco e nero che ha esaltato come sempre accade le sue splendide e allenatissime forme.

Insieme alla sorella Maria Teresa ha fatto da testimone per le nozze di Donatella, e le community sono impazzite dopo aver visto gli scatti. Le due splendide damigelle hanno infatti indossato lo stesso abito, ma fra loro i paragoni non esistono.

Identica bellezza, fascino che esplode, sorrisi brillanti e ospiti incuriositi da due donne che ormai sono iconiche in Italia. Non c’è un solo scatto che non incassa valanghe di reazioni, ma con l’ultimo Cristina Buccino ha fatto centro. Basta dare un’occhiata all’istantanea per rendersi conto di quanto il suo fascino sia unico e inimitabile.

Cristina Buccino in bianco e nero è incantevole: forme in mostra

La location è scarna. Un muro, un vaso, poco altro. Perfetto per permetterle di riempire la scena, e in questo, Cristina Buccino è impeccabile e unica. Lo ha fatto con un abito nero di un noto marchio, uno dei tanti che si sfidano per affidarle campagne pubblicitarie e promozioni che fanno sempre registrare un successo assicurato.

La Buccino indossa il vestito bianco e nero con classe, lo abbina a lunghi stivali neri e fa esplodere la community. Il fisico è mozzafiato, lo sguardo inchioda allo schermo, la valanga di commenti esplode in pochi minuti fino a far registrare come sempre numeri da record in una pagina Instagram che si avvicina al record.

A breve la showgirl calabrese raggiungerà i 3 milioni di followers. La sua bellezza e i primati stracciati mese dopo mese sui social le consentono di attirare i brand che fanno a gara per contendersela. E intanto lei sa come stuzzicare i followers e lo fa anche nelle stories.

“New project” scrive. Cosa ci sarà dietro? L’attesa cresce, e lei la alimenta con un altro scatto regalato ai fans che lascia a bocca aperta. Showgirl, influencer, ora imprenditrice digitale che conosce i segreti dei social network e li abbina ad un fascino pazzesco. Ecco la chiave del suo successo, e i fan gongolano.