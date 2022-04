Reggiseno di pizzo nero trasparente: Elisa De Panicis da bollino rosso

Un’altra nuova ed emozionante foto da parte di Elisa De Panicis che davvero ci fa mandare completamente fuori di testa. Lo dimostra il suo ultimo post che veramente non ha bisogno di alcuna presentazione visto che l’immagine parla da sé

Non è un modo di dire visto che è realmente così. Come il resto delle sue colleghe ed anche compagne di squadre nella nostra speciale rubrica, la cantante mette in mostra tutto il suo repertorio e soprattutto la sua qualità. Basta notare la sua ultima foto dove si presenta con un reggiseno nero al limite dell’illegale. A tratti sembra quasi che scompaia e che diventi trasparente. Alcuni hanno confermato di non aver applicato lo “zoom”. Poco credibili.

Elisa De Panicis, ma il reggiseno c’è o non c’è?

Probabilmente è la domanda che si stanno facendo tutti coloro che la seguono su Instagram. E’ solamente il frutto della nostra immaginazione o quello che indossa è al limite del trasparente. Questa volta siamo in seria difficoltà. Una difficoltà che alla stessa modella ed anche influencer piace provocare in noi. Il pubblico italiano l’ha adorata per essere stata una delle concorrenti delle ultime edizioni del ‘Grande Fratello Vip‘. Dopo averla conosciuta e vista per la prima volta in televisione davvero non ha potuto fare altro che fare una cosa: prendere il proprio cellulare, andare sul suo account ufficiale Instagram e di iniziare a seguirla e di notare tutte le sue opere d’arte che prima ad ora non erano ancora state viste. Da lì in poi è nato un grande successo. Anche se dalla Spagna (dove è nata e cresciuta) già la conoscevano da un bel po’ visto che aveva partecipato alla trasmissione locale dell’Isola dei Famosi dove ha fatto vedere a tutti le sue qualità e soprattutto il suo straordinario fisico. I risultati non sono affatto cambiati da allora. Anzi, la nostra Elisa si tiene davvero in forma. I complimenti sono assolutamente sprecati. Adesso, però, è arrivato il momento di guardare il suo ultimo post che davvero merita.

Elisa De Panicis, fa rimanere tutti di stucco – FOTO

Un cappellino nero di pelle, degli orecchini in bella evidenza. Un giaccone poggiato solamente sul lato della spalla ed infine il pezzo forte. Anzi, i due pezzi forte: il reggiseno che sembra quasi stia per scomparire ed il perizoma che sembra uscire con fatica dal buio.

Una mano in tasca e lo sguardo rivolto verso altro con un obiettivo ben preciso. Così come lo è il nostro sguardo su di lei. Il fisico è al limite della perfezione. Noi davvero non abbiamo altro da aggiungere se non rimanere incollati davanti a questa foto che davvero ci fa girare completamente la testa.