Costume ‘naturale’: Guendalina è ancora più piccante all’Isola

Nuova foto che la nostra Guendalina Tavassi ha aggiunto sul suo account ufficiale Instagram. In realtà si tratta del suo staff visto che lei, ovviamente, è impossibilitata visto che si trova appunto su un’isola deserta

L’immagine, però, sta facendo molto scalpore. Sia chiaro, non si tratta affatto di una cosa negativa ma tutt’altro. Tanto è vero che già sta facendo il giro del web visto che il costume della nativa di Roma è molto particolare. Tanto è vero che sembra quasi “naturale”. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando ovviamente vi invitiamo a rimanere qui con noi, in modo tale da vedere la sua ultima FOTO che vi farà sicuramente piacere

Isola dei Famosi, una Guendalina tutta “naturale”

E’ sicuramente la regina indiscussa di questo reality show. Dopo aver partecipato al ‘Grande Fratello’, la romana ha deciso di intraprendere una nuova avventura. Questa volta all’Isola dei Famosi in compagnia di suo fratello Edoardo. Proprio loro, nelle ultime ore, sono stati protagonisti di una lita che è nata e morta stesso in quel momento. Si è trattato di una semplice incomprensione. Poi il tutto si è risolto nella maniera migliore possibile. Adesso, però, a far discutere è il suo nuovo costume che sta facendo molto discutere il mondo del web. Anche perché, per moltissime persone (soprattutto noi), si tratta della prima volta che lo vediamo in giro. A quanto pare, secondo gli ultimi risultati ottenuti su Instagram, ai suoi follower questa sua scelta è stata appoggiata in pieno. Siete curiosi di capire di cosa stiamo parlando? Allora attendete qualche altro rigo per capire a cosa ci stiamo riferendo. Un piccolo indizio velo abbiamo dato sia in precedenza che nel titolo. Ora tocca a voi avere un po’ di immaginazione.

Guendalina Tavassi, un costume “naturale”: ‘Sembra Eva’ – FOTO

Eccola qui la 36enne che si esibisce con un bikini molto particolare. Sembra proprio ‘Eva’, la prima donna sulla terra che, in qualche modo, ha dovuto crearsi da solo un vestito utilizzando delle semplice foglie per coprire le parti intime. Discorso diverso per la nostra Guendalina che indossa sì un costume, ma a forma proprio di foglie.

Una trovata del tutto simpatica. Anche se a catturare l’attenzione, ovviamente al look, è sicuramente il suo sguardo serio e sexy allo stesso tempo. La bandana che raccoglie i suoi capelli ed il fisico sempre in forma.