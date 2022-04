Wanda apre la giacca e si vede tutto: lato A in mostra – VIDEO

Probabilmente una sorta di provocazione nei confronti dei suoi milioni di follower che la seguono sempre. L’ultimo video della showgirl argentina sta facendo molto discutere, ovviamente in maniera del tutto positiva

In realtà non ne stavamo parlando da un bel po’ di tempo di lei. Ed è per questo motivo che vi chiediamo scusa e speriamo di farci perdonare con un suo nuovo filmato che definire “hot” è veramente troppo poco. Il titolo è già un programma. Se pensate che vi stiamo prendendo in giro allora vi sfidiamo a guardare il VIDEO che troverete qui all’interno di questo articolo. Il filmato è veramente al limite dell’eccezionale. Guardare per credere

Wanda Nara, provocazione oppure no?

Che sia una provocazione o meno a noi sinceramente poco importa visto che il suo ultimo video ci ha svoltato completamente la giornata. Se non avete capito di cosa stiamo parlando allora vi consigliamo di attendere ancora qualche altro rigo e poi potrete godere anche voi lo spettacolo che merita di essere visionato più e più volte perché davvero merita. Non ne stavamo parlando da un bel po’ di giorni di lei. Adesso, però, è arrivato il momento di farci perdonare e di far vedere le sue ultime opere d’arte che davvero meritano. La compagna del calciatore del Paris Saint Germain, Mauro Icardi, ha fatto davvero infuocare tutti i suoi follower. Specialmente i maschietti che ancora non possono credere ai propri occhi di aver visto tutto quello che non si aspettavano assolutamente. In realtà non si tratta della prima volta, ma questa volta pare che abbia un tantino esagerato. Questa non è affatto una cattiva notizia. Anzi, semmai il contrario visto che questo suo post ha raccolto la bellezza di migliaia di “like”. Siete pronti per guardare il tutto? Mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare.

Wanda Nara, giacca aperta e lato ‘A’ in bella mostra – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

Direttamente con il suo cellulare la nativa di Buenos Aires decide di riprendersi allo specchio. Questa volta la vediamo in tenuta elegante con una giacca ed un pantalone davvero niente male. Poi accade quello che nessuno si aspetta. La mano destra inizia a sbottonare la sua giacca e, come di colpo, ecco la magia che tutti quanti noi stavamo aspettando.

Il suo lato ‘A’ completamente in bella mostra. Silenzio glaciale. D’altronde cos’altro vuoi aggiungere dopo aver ammirato tutto questo? Assolutamente niente. Cosa bisogna fare in questi casi? Ovviamente guardare il filmato in “loop” in modalità infinito…