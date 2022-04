Costume minuscolo e fisico bollente: Guendalina show all’Isola

Guendalina Tavassi all’Isola dei famosi è un vulcano: il suo ingresso ha portato allegria e una grande iniezione di fascino.

La sua assenza nella prima puntata aveva generato dubbi e critiche alla produzione. Il suo arrivo però era solo rimandato, e Guendalina Tavassi fin dal famoso tuffo dall’elicottero, ha portato sull’Isola dei Famosi simpatia, genuinità e un fascino particolare.

Forme esplosive, fisico da urlo, tanta autoironia. In tandem con il fratello Edoardo, caratterialmente diverso ma allo stesso modo coinvolgente e simpatico, ha garantito alla produzione sorrisi e dinamiche che mancavano. Il gruppo li ha accolti subito nel migliore dei modi, e i Tavassi si sono messi a disposizione rimboccandosi le maniche per dare il loro contributo.

Guendalina conosceva già i segreti dell’Isola e dei reality. Fu protagonista apprezzatissima da perfetta sconosciuta al Grande Fratello. Quella sua esuberanza la rese famosa, tanto da spingerla poi in Honduras per partecipare al reality più duro della tv, e a tornarci dopo anni insieme ad Edoardo. Il pubblico l’attendeva con ansia, e la showgirl ha rispettato le attese, mostrandosi in tutto il suo splendore. Anche il suo ultimo look naturale non è passato inosservato, e la foto postata dal suo staff ha fatto registrare un boom di reazioni.

Guendalina Tavassi, il look al naturale fa impazzire i fan

In pochi giorni i Tavassi hanno già messo in mostra un repertorio molto interessante. Hanno litigato, fatto pace, divertito gli spettatori, che già li promuovono e li spingono in alto a suon di voti e preferenze. Impossibile per loro passare inosservati. Edoardo mostra un lato simpatico, è bravissimo nelle imitazioni e sembra da anni un consumato volto della televisione.

Guendalina conosce invece tutti i segreti della seduzione, e li abbina ad una genuinità che la rende ancora più speciale agli occhi del pubblico. Sull’Isola ha inoltre mostrato i suoi bikini strettissimi che evidenziano le forme curate e allenate, e nell’ultima puntata si è presentata con un look naturale da restare a bocca aperta.

Il costume era fatto da sole foglie, ed evidenziava un décolleté esplosivo che non è di certo passato inosservato. Dalla sua pagina Instagram il look è stato ripreso con tanto di foto, e si è trasformato naturalmente in una valanga di reazioni. Fascia leopardata in testa, bikini verde molto stretto, sguardo profondo e un fisico che non fa una piega.

In un attimo dalla community arrivano più di 200 commenti. Non solo per sottolineare il suo fascino e la potenza della foto, ma anche per darle forza e sottolineare che c’è una vera e propria tifoseria pronta a votare i Tavassi per spingerli più lontano possibile nella loro avventura.