Diletta Leotta incontenibile: il top non trattiene il suo lato A

Diletta Leotta più sensuale che mai. Anche questa volta (d’altronde come sempre) fa capire a tutti di essere una delle tante numero uno di questa nostra speciale rubrica. Nelle ultime ore ha regalato una nuova gioia al popolo di Instagram

In che senso? Cosa ha fatto? Ovviamente ha postato un’altra immagine dove il “like” è assolutamente obbligatorio in questi casi. Anzi, guai a non farlo (mi raccomando). Non la solita immagine. Questa volta ha deciso di non colorare la sua bellezza, ma di renderla in bianco e nero. Proprio come si faceva tantissimi anni fa. Inutile dire che il risultato non cambia visto che la qualità è sempre quella che è. Guardare per credere – FOTO

Diletta Leotta, noi ci inchiniamo

Non possiamo fare altro che inchinarci a cotanta bellezza che arriva da Diletta Leotta. La nativa di Catania, ancora una volta, riesce sempre a sorprenderci. Un nuovo post, questa volta rigorosamente in bianco e nero, ci cambia completamente la giornata. Ce la cambierà, quasi sicuramente, nelle prossime ore quando ripartirà il campionato di Serie A. Insieme alle sue colleghe di ‘Dazn‘ (come Giorgia Rossi) sarà impegnata a seguire i big match della trentaduesima giornata di campionato, da bordocampo, negli stadi in cui saranno impegnate le big del torneo. Delle buone notizie insomma, una dietro l’altra. Anche se sappiamo che tutti voi state morendo dalla voglia di vedere con attenzione la sua foto. Non vi preoccupate che adesso, molto a breve, sarete accontentati. Vi diciamo solamente che nel giro di poche ore l’immagina ha raccolto più di 100mila “like“. Un numero sicuramente destinato a salire. Non poteva mancare il “cuoricino” da parte della sua amica di viaggi, Rossella Fiamingo. Le due sono pronte (molto probabilmente) a regalarci nuovamente una estate da incorniciare. Proprio come fecero lo scorso anno tra le città più incantevoli della Sicilia.

Diletta Leotta, bellezza incontenibile in bianco e nero – FOTO

Un top bianco decisamente irresistibile, un lato ‘A’ in bella evidenza e che difficilmente non può essere notato. Fisico spettacolare, frutto dell’ottimo lavoro che sta ottenendo con i suoi allenamenti. Capelli raccolti, sguardo provocante e filo di trucco che non deve mai mancare.

I più curiosi, sicuramente, avranno fatto anche “zoom” un po’ più in basso dove si intravede anche un po’ di lato ‘B’ (non mentite). Insomma, vi avevamo annunciato che questa foto vi avrebbe cambiato completamente la giornata. A noi lo ha fatto, decisamente.