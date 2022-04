Contatto e affare in arrivo: il Milan pesca in casa Bologna

Il Milan, impegnato nel rush finale Scudetto, tiene, comunque, sempre d’occhio il mercato. Maldini potrebbe attingere anche dalla Serie A per rinforzare la rosa di Stefano Pioli in vista della prossima stagione. Pronto un colpo dal Bologna.

“Non tutti i mali vengono per nuocere” dice qualcuno. Lo avrà pensato, forse, anche Paolo Maldini all’indomani del pareggio a reti bianche contro il Bologna. Il direttore dell’area tecnica rossonera, pur dispiaciuto per il pari, che ha fatto riavvicinare sia il Napoli che l’Inter al Milan, ha messo in mostra il talento di un giocatore rossoblù che potrebbe fare a caso del Milan nel corso del prossimo anno.

Un finale al cardiopalma!

Secondo le previsioni della vigilia, la trentunesima giornata sarebbe dovuta essere favorevole al Milan. Era, infatti, ipotizzabile una fuga dei rossoneri che avrebbero potuto approfittare della gara casalinga con il Bologna per allungare il distacco in classifica su Napoli e Inter impegnate in casa di, rispettivamente, Atalanta e Juventus. Il sussulto dei partenopei al Gewiss Stadium, l’affermazione dei campioni d’Italia allo Stadium e quindi lo 0-0 del Milan con il Bologna sono tre risultati hanno, di fatto, cambiato volto alla classifica. Certo il Milan conserva ancora la vetta, ma il vantaggio sul Napoli è passato da tre ad un solo punto. Anche l’Inter si è avvicinata. I nerazzurri devono ancora recuaperare la gara con il Bologna rinviata lo scorso 6 gennaio. Potenzialmente, in caso di successo, i nerazzurri potrebbero agganciare il Napoli, rendendo la corsa finale per lo Scudetto ancora più al cardiopalma.

Milan, ecco il vice Theo: Maldini punta Dijks

Nonostante la lotta per lo Scudetto sia serratissima, c’è chi, comunque, pensa al Milan di domani. La dirigenza rossonera, infatti, punta a regalare, nel corso dell’estate una squadra ancora più competitiva a Stefano Pioli. L’obiettivo dello stato maggiore milanista è rivedere la compagine tornare protagonista anche in Europa e, in particolare, in Champions League. Oltre a Sven Botman, già opzionato nel corso della finestra di mercato invernale, il Milan ha messo gli occhi su un altro profilo. Paolo Maldini è rimasto molto colpito dagli 80 minuti giocati al Meazza contro il Milan di Mitchell Dijks. Il giocatore, che veste la maglia del Bologna, si è messo particolarmente in mostra nella sfida con i rossoneri, tanto da far pensare al direttore dell’area tecnica rossonera di aver individuato il vice Theo Hernandez. L’esterno sarà legato al Bologna fino al 30 Giugno 2023. Di certo è un’occasione che il Milan potrebbe non lasciarsi sfuggire.