Torna la Formula 1, Federica Masolin è la vera star: gambe da urlo

Dopo una settimana di pausa fa il suo ritorno la Formula 1. Il Mondiale porta le scuderie a Melbourne in Australia dove si terrà la terza prova valida per il titolo iridato. Anche Federica Masolin è pronta.

La Formula 1 è tornata nel 2022 con nuove regole e nuove aspettative. Tante di queste sono sulla Ferrari. La scuderia di Maranello dopo un 2020 ed un 2021 da dimenticare sono chiamate al riscatto in questa stagione. L’avvio del campionato ha già segnato una rottura con il passato. Anche Sky si appresta a raccontare la nuova stagione. Federica Masolin è pronta come non mai.

Che “rossa”!

Non poteva esserci inizio migliore per i fan, gli appassionati e tutti i tifosi della Ferrari. Il cavallino rampante, dopo due stagioni di buio e poco entusiasmanti, ha letteralmente infiammato con le prestazioni mostrate nelle prime due prove del Mondiale di Formula 1. In Bahrein ed in Arabia Saudita, la scuderia di Maranello ha conquistato 78 punti sugli 88 a disposizioni. Un risultato contraddistinto dalla doppietta nel primo GP e nel secondo e terzo posto della seconda prova.

Ora, dopo una settimana di pausa, il campionato farà il suo ritorno partendo dal circuito cittadino di Albert Park a Melbourne in Australia. Dall’altro lato del Mondo i tifosi e la stessa Ferrari sono alla ricerca di conferme per poter continuare a sognare. Le prime due prove libere hanno fatto registrare, ancora una volta, una buonissima prova da parte delle due Ferrari sia ne giro secco che per quanto concerne il passo gara.

Il ritorno della Formula 1 ha riacceso anche le luci di Sky Formula 1. Il canale tematico ha fatto registrare il boom di ascolti in occasione del Gran Premio dell'Arabia Saudita. In prima fila c'è, come sempre, Federica Masolin. La giornalista è il volto principale della Formula 1

