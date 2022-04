Delia, drink bollente in acqua: il costume è minuscolo

Delia Duran decide di provocarci con un’altra foto delle sue. In questa occasione la compagna di Alex Belli decide di gustarsi un drink a bordo piscina, con tanto di mare che fa da cornice. A catturare l’attenzione, però, è sicuramente ben altro

Di che cosa stiamo parlando? Ovviamente del suo costume al limite del minuscolo e che sembra quasi stia per scomparire per quanto sia piccolo. Non è affatto uno scherzo: se volete la dimostrazione di quello che vi stiamo dicendo allora non vi resta che rimanere qui con noi a gustarvi l’ultima sua opera d’arte che sicuramente ne varrà la pena osservare con molta attenzione. Anche perché noi ancora non abbiamo staccato gli occhi di dosso – FOTO

Delia Duran, dopo il GF Vip è lei la vera star

L’abbiamo conosciuta proprio per essere stata una delle ultime concorrenti dell’edizione del ‘Grande Fratello Vip’. In realtà già da prima che entrasse nella casa visto alcuni malumori che sono stati con il suo attuale compagno Alex Belli che, a quanto pare, ha fatto il doppio gioco anche con Soleil Sorge. Ovviamente non ci vogliamo soffermare su questo lato del gossip, ma su ben altro. Ovviamente su Delia Duran che è stata veramente una piacevole scoperta. Il suo comportamento e soprattutto il suo stile è piaciuto molto ai fan italiani del programma che adesso non possono fare a meno di seguirla sui social network. In particolar modo su Instagram dove il suo numero di follower è aumentato in una maniera esponenziale. Specialmente i maschietti che, dopo aver scoperto della sua esistenza, sono tornati indietro con le immagini e le hanno lasciato tutti i “like” possibili ed immaginabili. Anche nell’ultimo dove davvero mette in mostra il suo fisico eccezionale. Guardare per credere.

Delia Duran, costume minuscolo e lato ‘A’ in seria difficoltà – FOTO

Cosa c’è di meglio che godersi un po’ di sole e mettere in bella mostra tutto il suo straordinario fisico? Ovviamente osservare con attenzione la sua foto scattata a bordo piscina. In compagnia sì di un drink, ma quello che interessa maggiormente e che cattura l’attenzione è sicuramente il suo costume che sembra rimpicciolirsi sempre di più.

Non è una frase fatta visto che davvero sembra così. Occhi chiusi e addominali in bella evidenza. I commenti si sprecano al: “Sei bellissima” a “Altro che Soleil“. A quanto pare tra le due c’è ancora rivalità. D’altronde, dopo quello che è successo…