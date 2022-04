Jovana Djordjevic, bollente stesa a letto mostra tutte le sue forme

Lo staff di Jovana Djordjevic (visto che in questo momento lei è impossibilitata a farlo) ha pubblicato una foto dal suo account ufficiale Instagram. Uno scatto molto prima dall’inizio della sua avventura in questa nuova esperienza

La modella serba in Honduras si sta comportando molto bene. Sta facendo vedere a tutti le sue qualità e di che pasta è fatta. Soprattutto il fatto che si sta ambientando molto bene all’Isola dei Famosi, alla sua prima apparizione in in reality show italiano. Fino a questo momento si può dire sicuramente che i risultati sono davvero eccezionali. Gli italiani approvano la scelta da parte del programma di puntare su di lei

Jovana Djordjevic, che piacevole scoperta

Siamo onesti: fino a qualche settimana fa davvero nessuno la conosceva. A parte i tifosi della Lazio e del Chievo Verona che l’hanno saputa apprezzare. Per quale motivo? Il motivo è molto semplice, basta capire dal suo secondo cognome visto che è la compagna dell’ex calciatore di Serie A, Filip. Quest’ultimo ha dovuto chiudere, in anticipo, la sua carriera da calciatore visto che gli infortuni ne hanno limitato la carriera. Nessun problema visto che adesso ha più tempo da dedicare alla famiglia. In particolar modo alla modella sera che, in questo momento, dista tantissimi chilometri lontano da lui visto che sta affrontando una nuova esperienza in Honduras nel reality show. In questi primi giorni si può dire, senza alcun tipo di dubbio, che si sta comportando fin troppo bene. Il pubblico, specialmente quello maschile, è assolutamente soddisfatto della sua presenza. Tanto è vero che il suo profilo ufficiale Instagram, proprio in questi giorni, ha avuto un aumento notevole di follower. Sicuramente una bella soddisfazione per la classe ’91. Nel frattempo, però, chi ha preso il suo post è lo staff che gestisce il suo account. Proprio nelle ultime ore hanno pubblicato un post davvero niente male e non adatto ai deboli di cuore (si scherza, ovviamente).

Jovana Djordjevic, forme incontenibili: stesa sul letto è una Dea – FOTO

Anche se si vede solamente un quarto del suo fisico ci può assolutamente bastare. Anche perché, dal suo lato ‘A’, si può capire perfettamente che le sue forme sono decisamente provocanti. Stesa sul letto la serba fissa in alto il soffitto e pensa. A cosa? Ovviamente non lo sappiamo. Dall’immagine pare che abbia un forte mal di testa. Un dolore che è venuto anche a noi e ai suoi follower dopo che hanno visto tutto ciò.