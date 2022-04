Minigonna e tacchi, Federica Masolin stupisce più della Ferrari

Può una foto di Federica Masolin attirare più attenzione di una gara della Ferrari e di tutto il Gran Premio messo insieme? A quanto pare sì e lo dimostrano i numeri e soprattutto il suo affascinante look che merita davvero tanto

Un grandissimo risultato quello ottenuto dalla Ferrari nelle ultime ore che ha vinto il Gran Premio dell’Australia. Un altro grandissimo successo firmato dal “predestinato” Charles Leclerc che conquista un importantissima vittoria. Nulla da dire in merito, anche se il fascino di Federica Masolin è completamente insuperabile. Non lo diciamo noi, ma soprattutto sia i suoi fan che allo stesso tempo seguono con interesse i motori.

Federica Masolin più affascinante della Ferrari

Non siamo impazziti, lo dimostrano i fatti. Federica Masolin si piazza davanti alla Ferrari e a tutto il resto dei team che partecipano al Gran Premio. Una nuova foto della giornalista di ‘Sky Sport‘ sta facendo molto rumore, ovviamente in maniera positiva. A catturare l’attenzione, oltre al suo sorriso contagioso e seducente, è senz’altro il look che davvero ci lascia completamente senza parole. Una immagine che ci fa davvero venire i mal di testa, nel vero senso della parola. Una soluzione si troverebbe anche, ma noi preferiamo continuare a guardare la foto. Lo farete anche voi, ci scommettiamo. Una nuova foto da aggiungere alla nostra collezione e soprattutto per la gioia di tutti i suoi follower che stavano attendendo con ansia la sua ultima opera d’arte. Non siamo rimasti affatto delusi. Anzi, con lei questo tipo di parole non devono mai essere usate visto che è una sensazione che non abbiamo mai provato. Adesso siamo arrivati al grandissimo momento che tutti quanti voi stavate attendendo. Mettetevi comodi che tra poco inizia lo spettacolo offerto dalla nostra Federica.

Federica Masolin, una gonna multicolore che ti cattura in un niente – FOTO

Mani in tasca, una passeggiata, tacchi in bella mostra, una gonna multicolore, una camicetta color verde e si va a comandare sui social network. Lo dimostra l’alto numero di “like” che la nativa di Milano sta ricevendo con il suo ultimo post. Basti pensare che siamo arrivati quasi a 70mila “cuoricini” dopo che l’immagine è stata postata solamente nelle ultime ore. I commenti, dinanzi a cotanta bellezza, davvero si sprecano. Ne avevamo bisogno di una sua foto che potesse svoltare completamente la nostra giornata. La nostra Federica ci è riuscita.