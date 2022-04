Isola bollente tra liti e bikini: Guendalina Tavassi lascia tutti di stucco

Iniziano i primi litigi in questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. I naufraghi iniziano già a lamentarsi tra di loro, in particolar modo contro l’attore Nicolas Vaporidis. Anche se a catturare l’attenzione è il comportamento della nostra

Guendalina Tavassi che ha spiazzato completamente tutti. Non solo il suo carattere, ma anche il suo look. Un bikini che lascia nuovamente tutti i suoi follower di stucco. Non si tratta della prima volta, visto che già in questi ultimi giorni ha fatto vedere al pubblico di che pasta è fatta e che ha iniziato questa sua nuova avventura nel migliore dei modi. Da guardare con attenzione il VIDEO in cui è una delle protagoniste.

Guendalina Tavassi, un bikini che lascia senza parole

Da qualche settimana è iniziato il nuovo reality show. Dopo il ‘Grande Fratello Vip’ è arrivato il momento dell’Isola dei Famosi. Direttamente dall’Honduras i personaggi più importanti del mondo dello spettacolo stanno affrontando questa grande prova di sopravvivenza. Tra questi spunta anche la nostra Guendalina Tavassi che, in netto ritardo rispetto agli altri concorrenti, è arrivata insieme a suo fratello Edoardo ed è pronta a sfidare il resto della squadra per arrivare alla grande finale. Anche se era inevitabile che non si verificassero alcuni episodi non proprio carini. Delle vere e proprie liti. Come riportato in precedenza questa volta il gruppo è contro Nicolas Vaporidis. L’attore di ‘Notte prima degli Esami’ è solo contro tutti per via del suo comportamento che non viene digerito dal resto dei naufraghi. Nel frattempo c’è anche un confronto tra due ex concorrenti del ‘Gf’: Floriana e proprio Guendalina. Per quanto riguarda quest’ultima, però, nel video che vi mostreremo a breve quello che cattura l’attenzione da parte dei suoi fan è decisamente il suo bikini “naturale”. Poi capirete stesso voi il motivo di questa parola.

Guendalina Tavassi, il bikini “naturale” che spiazza tutti – VIDEO

Onestamente non abbiamo seguito molto il discorso visto che eravamo concentrati su ben altro. Tipo? Al suo costume rigorosamente verde dove sono disegnate delle foglie. Proprio come la prima donna che ha vissuto sulla terra, Eva, la nativa di Roma mostra un bikini davvero niente male. Soprattutto per il fatto che mette in bella evidenza e mostra il suo lato ‘A’ che fa venire decisamente il mal di testa a tutti i suoi fan.