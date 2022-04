Bianconeri gelati, salta il colpo dell’anno: furia Allegri

Calciomercato Juventus, società bianconera gelata visto che l’affare per la prossima stagione sta per andare completamente in fumo. Furia Allegri che già pregustava di poterlo avere a disposizione tra qualche mese

Un sogno che resterà tale per il tecnico livornese visto che davvero ci ha sperato, ma tutto questo, a meno di clamorosi colpi di scena non avverrà visto che il calciatore sta pensando ad altro per il suo futuro. La ‘Vecchia Signora’ ci proverà, a questo punti, timidamente ma pare che l’atleta abbia deciso dove andare a giocare nel prossimo campionato. Anche i tifosi sono delusi per questo affare che sembrava ad un passo ed invece no.

Juventus, sfuma il sogno per Allegri di allenarlo

Una grandissima vittoria quella ottenuta dalla Juventus che, in rimonta, vince su un difficile campo come quello di Cagliari. A Joao Pedro rispondono prima De Ligt e poi Vlahovic che consolidano ulteriormente il quarto posto. La voglia di giocare, ancora, la Champions League è alta. I tifosi, però, sperano di essere protagonisti e non uscire agli ottavi di finale come è successo con il Villarreal. Per farlo, però, sanno benissimo che serve un grande mercato estivo. Ed è per questo motivo che la dirigenza non ha alcuna intenzione di perdere tempo e si sta mettendo a lavoro alla ricerca di qualche calciatore che possa essere giusto per Massimiliano Allegri. Anche se il tecnico livornese, però, pregustava di allenare un altro tipo di giocatore che non arriverà. A meno di clamorosi colpi di scena, sia chiaro. Per lui si avvicinano le sirene che portano all’estero, precisamente dalla Premier League. Una delusione per tutto l’ambiente che già pregustava l’idea di vederlo a Torino e di intonargli i primi cori. Tutto questo, però, pare che non accadrà.

Juventus, sfuma il sogno Zaniolo: la Premier League lo attende

Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo, oggetto del dei desiderio di parecchi top club. Purtroppo i suoi infortuni lo hanno abbastanza limitato. Il trequartista, secondo quanto riportano alcune voci che arrivano dalla Capitale, pare che non abbia un ottimo feeling con il tecnico Mourinho che avrebbe dato il suo ‘via libera’ alla cessione.

Difficile, a questo punto, che possa rimanere in Italia. Anche perché i giallorossi non hanno intenzione di rinforzare una rivale e preferiscono venderlo all’estero dove l’Inghilterra lo attende a braccia aperte. Il Manchester United e l’Arsenal osservano con molta attenzione la sua vicenda.