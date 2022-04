Sara Croce, un costume così piccolo mai visto: tutto in vista

Sara Croce è incredibile. La modella lombarda ha postato uno scatto pazzesco su Instagram che ha scatenato i followers. Tantissimi like e commenti arrivati sotto allo scatto della “Bonas” di “Avanti un altro”.

Sara Croce è un delle modelle più giovani entrata a far parte del panorama televisivo italiano. Storica la sua apparizione in “Ciao Darwin“, quando vestì i panni di “Madre Natura“. Da allora, la ragazza di Garlasco, che ha cominciato la sua carriera come modella, ha continuato la carriera televisiva restando sempre a Mediaset, sempre con Paolo Bonolis. Infatti, la Croce fa parte, da alcune stagioni del cast di “Avanti un altro!“.

“Avanti un altro”, ancora ascolti record!

Sara Croce è da ormai tempo uno dei volti principali di “Avanti un altro!“. La modella è da qualche tempo la “Bonas” del quiz più irriverente della TV che, con la coppia Bonolis-Laurenti, è arrivata, addirittura all’undicesima edizione. Questo è merito dei tantissimi ascolti che il programma fa registrare ogni stagione. Anche in questa annata televisiva, il quiz è stato visto da diversi spettatori. Nelle ultime settimane stanno andando in onda delle repliche risalenti a qualche anno fa e, nonostante questo, gli ascolti non sono minimamente calati restando, più o meno, sugli stessi dati fatti registrare negli ultimi tempi.

Sara Croce, il bikini mini: “Sei come Lamù!”

Quando non si trova in TV, Sara Croce è presente sui social, in particolare su Instagram. Sulla nota piattaforma social, la modella, vanta uno dei seguiti più vasti. Sono oltre 1 milione i fan che seguono la garlaschese. Questo dato si riversa, inevitabilmente sui post pubblicati dalla Croce. Infatti, il successo della modella lo si può commisurare con il numero di like e di commenti presenti sotto le foto ed i video che vedono come protagonista la modella. Ad esempio, nello scatto postato qualche un fan ha scritto “Lamù la ragazza dello spazio“. Il commento non è campato in area. Anzi è molto pertinente al post. Il riferimento a Lamù lo fa la stessa Croce che, nella foto, indossa un bikini molto “mini” che richiama gli stessi colori e la stessa fantasia del costume indossato proprio dalla protagonista dell’anime giapponese noto in Italia con il titolo “Lamù la ragazza dello spazio“. Sara Croce, nella foto, è in piedi regalando all’osservatore di poterla ammirare in tutta la sua bellezza. Il mini costume consente di poter ammirare, nel complesso, l’intero fisico statuario della modella, qualcosa che lascia, davvero, senza fiato.