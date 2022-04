Claudia Ruggeri devastante: maglia bianca trasparente, reggiseno in vista

Claudia Ruggeri fa di nuovo centro: la giacca si apre e la maglia trasparente mostra il reggiseno. Le forme sono esplosive.

Basta un calice di vino in un momento di relax ed è valanga di commenti, di like e approvazioni. Claudia Ruggeri è ormai di diritto una influencer. Di sicuro una delle donne più amate dagli italiani, che non perdono occasione per fiondarsi sulla sua pagina Instagram.

Dopo aver mostrato i suoi abiti per stupire davanti alle telecamere, il backstage dell’appuntamento in tv e un look straordinario in rosso e con la frangetta che evidenzia lo sguardo, il pranzo al ristorante della domenica ha mostrato un lato esplosivo che i fan conoscono bene.

Ci ha messo poco infatti “Miss” Claudia Ruggeri ad entrare nel cuore degli italiani. Fin dalle prime esperienze in tv, il suo volto ha conquistato tutti. Simpatia dilagante, fascino mediterraneo, quel modo di conquistare genuino fatto di bellezza ma anche di freschezza davanti alle telecamere. Inevitabile quindi anche la crescita della sua pagina social, che ora tocca vette altissime ed è trascinata da scatti unici per sensualità, in cui la showgirl sa come mostrarsi in maniera attraente e anche molto provocante, ma sempre con immensa con eleganza.

Claudia Ruggeri, le trasparenze lasciano a bocca aperta

Una domenica di relax per farsi apprezzare dai fan e incassare l’ennesimo tripudio di complimenti online. Claudia Ruggeri si concede un po’ di meritatissimo riposo dagli impegni in televisione ad Avanti un altro e dagli studi di psicologia, materia della quale è grande appassionata. Il pretesto è un pranzo, con un bicchiere di vino mostrato nella foto e poi le pietanze che compaiono invece nelle storie Instagram.

Ciò che colpisce però è il look scelto da Claudia Ruggeri. La giacca scura infatti si apre e lascia intravedere una maglia bianca. Le trasparenze fanno il resto ed evidenziano una scollatura profondissima con reggiseno scuro, che non poteva passare inosservata in una community da un milione e 200 mila followers sempre attenti a non lasciarsi sfuggire nulla.

Il primo piano è incredibilmente affascinante ed è reso magnetico dallo sguardo di una donna bellissima che mixa eleganza e simpatia. Il risultato? L’ennesimo boom di commenti per Claudia Ruggeri, sempre di più fra le donne più amate e seguite dal pubblico italiano.