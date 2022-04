Cristina Buccino, panorama bollente: la copre solo la camicia

Il panorama fa da sfondo, la sua bellezza inchioda allo schermo: Cristina Buccino si mostra solo con una camicia, e le forme esplodono in uno scatto pazzesco.

C’è un altro traguardo vicino. Così tanto da renderla una delle influencer più amate dagli italiani. Cristina Buccino è ad un passo dai 3 milioni di followers su Instagram. Una roba per poche, che di sicuro andrà festeggiata.

La splendida showgirl e influencer è infatti al comando di una community vivace, in continua evoluzione e sempre pronta a rispondere alle stories e alle foto postate a gran ritmo. Un vero e proprio contenitore social sempre pronto ad esplodere, in cui non è difficile notare le forme magnetiche della bellissima “Cribuccino”.

Di recente ha postato le immagini del suo viaggio per fare da splendida e impeccabile damigella al matrimonio della sorella, ed ha raccontato tutto ai proprio fans. Il volo, i cambi di abito, gli splendidi paesaggi, in cui la sua bellezza esplode in una serie di scatti di raro fascino. Poi il ritorno a lavoro, ma ancora nuove foto delle sue giornate ad Amalfi. Una su tutte ha conquistato la community, su una balconata incantevole in cui gli abiti della Buccino hanno fatto la differenza.

Cristina Buccino si scopre per i fan: community in delirio

Amalfi lo scenario, Cristina Buccino la protagonista. Lo scatto regalato alla community, preannunciato con una storia su Instagram, la rende una bellezza senza tempo. Una diva che incanta gli italiani, sempre più conquistati da un fascino mediterraneo, dalle forme allenatissime ed esplosive, da un volto che con un sorriso straripante esplode ad ogni istantanea.

Il resto lo fa la posa, e un abito che scatena la fantasia. Cristina Buccino si copre soltanto con una camicia, e mette in mostra una linea allenatissima. Inevitabile la valanga di commenti. In una settimana di scatti infatti ogni post ha generato consensi. Dai lavori con i noti brand sempre pronti ad affidarle campagne pubblicitarie, ai momenti di relax, passando per la cerimonia del matrimonio della sorella, la Buccino è impeccabile.

La sua fama è in grande crescita e di sicuro la showgirl è fra le protagoniste della scena che hanno maggiormente sfruttato il cambio radicale nel mondo dell’informazione, che ha dato più spazio ai social rispetto alla televisione e allo spettacolo. Donna bellissima, fortunata imprenditrice digitale, icona di stile e bellezza. Il suo successo è trascinato da un fascino mediterraneo che non ha eguali, e nei commenti il dato è evidente. Per il resto basta guardare le foto. Provate un po’ a dare un’occhiata agli ultimi scatti. Resterete a bocca aperta.