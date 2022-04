Elisabetta Gregoraci senza reggiseno: la copre solo la mano

Elisabetta Gregoraci, chissà che fine ha fatto il suo reggiseno? Bene, questa è la domanda che sicuramente i suoi follower non si stanno affatto ponendo visto che sono stati svegliati dalla sua ultima opera d’arte che li ha mandati fuori di testa

Ci scuseranno i ‘Maneskin’ se abbiamo preso la frase della loro canzone che li hanno fatti diventare una delle band più importanti al mondo, ma c’entra molto nel contesto che riguarda la showgirl. La bella calabrese ha sbalordito, ancora una volta, tutto il mondo di Instagram con una foto davvero niente male e che ha mandato in tilt il social network. Se non ci credete allora vi sfidiamo: sicuramente ne usciremo vincitori – FOTO

Elisabetta Gregoraci, tutto coperto solo da una mano

Nulla da dire. Veramente questa volta ci alziamo in piedi e le dedichiamo una vera e propria “standing ovation” che merita assolutamente. E’ stato un ottimo risveglio per i suoi follower che, questa mattina, dopo aver visto le ultime novità che arrivavano dal mondo di Instagram non sono rimasti paralizzati dopo aver visto l’ultima foto della bellissima calabrese. In realtà anche noi abbiamo avuto un attimo di sbandamento visto che non riuscivamo a capire se stessimo sognando oppure era tutto reale. Un “pizzicotto” è stato più che sufficiente per farci capire che era tutto vero quello che stavamo guardando. Una vera e propria opera d’arte che merita di essere pubblicata. Non solo: meriterebbe, in realtà, più di diecimila “like” visto che un solo cuoricino non basterebbe. Veramente siamo rimasti tutti senza parole dopo aver visto l’immagine. Siete davvero curiosi di vederla all’opera? Il titolo certamente vi avrà incuriosito, allora non perdiamo altro tempo e godiamoci nuovamente lo spettacolo. Sia per chi ha già visto la foto ed ha voglia di riguardarla ed anche per chi si sta preparando a ciò che gli spetta.

Elisabetta Gregoraci, del reggiseno nessuna traccia – FOTO

Solamente il braccio copre il suo lato ‘A’. In realtà si intravede un bel po’ di seno, così come il suo tatuaggio posto proprio lì sotto. Un cappello nero, sguardo rivolto verso un obiettivo ben preciso ed un jeans rigorosamente strappato ed il lato superiore completamente “nudo“.

Nessuna traccia di un reggiseno, figuriamoci di un vestito. Questa volta si è davvero superata, ovviamente per la gioia di tutti noi che stavamo aspettando con ansia questo capolavoro che è prontamente arrivato. Non servono altre parole: in questi casi bisogna rimanere in silenzio e guardare.