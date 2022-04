Dayane Mello, il balletto sexy manda tutti k.o: che forme esplosive!

Dayane Mello decide di mandare completamente fuori di testa i suoi follower di Instagram. In che modo? Con un delizioso balletto che veramente ha mandato in tilt il social network che si è trovato in seria difficoltà. Guardare per credere

Ha decisamente sconvolto tutti i nostri piani. Probabilmente molti di noi si sono dimenticati di quello che dovevano fare in quel momento. Hanno aperto la loro app di Instagram e si sono trovati di fronte proprio la modella brasiliana che, sena pensarci su due volte, decide di sconvolgere tutti. In che senso? Anzi, in che modo? Con uno strepitoso balletto che mette in evidenza tutte le sue straordinarie forme. Veramente senza parole – VIDEO

Dayane Mello, il colpo di grazia è servito

Ci ha pensato proprio la modella brasiliana a darci il colpo di grazia che ci serviva per mandarci al tappeto. Lo ha fatto proprio poche ore fa con un filmato davvero niente male e che sta raccogliendo molto successo. Di che stiamo parlando? Ovviamente la 31enne è l’assoluta protagonista. Un balletto che sta facendo girare la testa a tutti i suoi fan che non si sono ancora ripresi. In realtà nemmeno noi visto che non abbiamo assolutamente il coraggio di smettere di guardare il video che si trova in funzionalità “loop”. Lo stesso farete anche voi visto che è assolutamente impossibile farne a meno. Un piccolo indizio o spoiler prima di guardare la sua ultima opera d’arte? Va bene. Il suo vestito completamente giallo che non può passare inosservato. Ed anche (e soprattutto) le sue forme straordinarie che veramente non ci stanno facendo capire praticamente nulla. Se pensate che stiamo esagerando allora vi sfidiamo a guardare il video. Buona visione e godetevi lo spettacolo.

Dayane Mello, un balletto così sensuale da farci girare la testa – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello 🍷 (@dayanemelloreal)

Anche in questi casi davvero non servono parole. D’altronde, cosa si può dire e aggiungere in merito a questo capolavoro? Bisogna rimanere in silenzio e concentrare lo sguardo verso le sue forme che si muovono alla perfezione. Lo sguardo è sempre quello come l’abbiamo conosciuto: seducente e sempre sexy. Non c’è nulla da fare, l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ ha stravolto tutto e ci ha regalato un attimo di vera gioia. Non ci resta che lasciarle un bel “like” che merita assolutamente ed anche un commento di approvazione.