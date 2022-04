Addio in estate, big assoluta per Fabian Ruiz: tifosi di stucco

Addio, a quanto pare, programmato per Fabian Ruiz: il calciatore, a meno di clamorosi colpi di scena, lascerà il Napoli alla fine di questa stagione dove approderà in una delle big mondiali del nostro calcio: l’affare si farà

Questi potrebbero essere gli ultimi mesi che Fabian Ruiz vivrà con la maglia azzurra. Per lo spagnolo si prospetta il passaggio ne top club che sta osservando le sue prestazioni da un bel po’ di tempo. Il presidente De Laurentiis è pronto per essere accontentato visto che per l’atleta vuole una cifra importante. Nelle ultime apparizioni, però, il calciatore è apparso abbastanza spento. Specialmente nella gara contro la Fiorentina.

Napoli, al via la rivoluzione: Fabian Ruiz verso la cessione

Sta per iniziare, anche per il Napoli, la rivoluzione: tra coloro che sono considerati molto vicini alla cessione figura anche il nome di Fabian Ruiz. Per l’ex Betis Siviglia questi potrebbero essere gli ultimi mesi con la casacca dei partenopei. Le richieste per il calciatore, di certo, non mancano. Ed è per questo motivo che il numero uno degli azzurri è pronto a venderlo prima della scadenza del suo contratto (per la precisione scadrà il 30 giugno del 2023). In realtà ancora più di un anno, ma voci o accordi su un possibile rinnovo non ce ne sono. Il rischio di poterlo perdere a zero è molto alto. Un qualcosa che il patron non vuole assolutamente accettare dopo quello che Lorenzo Insigne, alla fine di questa stagione, farà salutando tutti e volando in direzione Canada per giocare nella Major League Soccer. Tornando al nazionale spagnolo, però, è pronta per lui una vera e propria big del calcio mondiale che lo sta osservando da un bel po’ di tempo.

Napoli, per Fabian Luiz tentazione (ritorno) Liga

Si prospetta un ritorno in Liga dopo quattro anni vissuti in Italia sempre con la stessa maglia. Con il Napoli è notevolmente migliorato. Tanto è vero che il commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, lo tiene in forte considerazione e potrebbe inserirlo nella lista dei calciatori che parteciperanno alla prossima edizione della Coppa del Mondo.

Tornando al calciomercato, però, il suo nome viene accostato al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il tecnico romagnolo lo ha allenato nella sua esperienza in Campania e non vede l’ora di riabbracciarlo con i ‘Blancos‘. Per lui si tratterebbe di un sogno che si realizza visto che giocherebbe in uno degli stadi più importanti e affascinanti del mondo come il ‘Santiago Bernabeu‘.