Jovana, attesa bollente all’Isola: pazzesca in costume

Jovana Djordjevic non ci va piano. La modella serba si sta facendo conoscere a piccoli passi dal pubblico italiano. Quando è in bikini in Honduras non c’è partita. Sui social è la più chiacchierata da parte del pubblico.

Tra le sorprese più gradite di questa edizione de “L’Isola dei Famosi” c’è, senza alcun dubbio, Jovana Djordjevic. La modella serba sta ottenendo moltissimi consensi tra il pubblico a casa. Soprattutto per quanto riguarda i social. Jovana, infatti, non smette di far parlare di sè. Non solo per ciò che fa nel corso delle prove previste dal gioco, ma anche per i suoi “outfit” da capogiro.

“Isola dei Famosi”: 21 giorni di gioco

Sono trascorsi quasi 21 giorni da quando i primi naufraghi sono giunti in Honduras per prendere parte alla nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. In questo periodo si sono verificate tantissime prove, discussioni e, ovviamente, varie eliminazioni. Il pubblico, comunque, sta rispondendo presente. In queste prime puntante, infatti, gli ascolti sono cresciuti in maniera costante e più passa il tempo e maggiormente il reality targato Mediaset viene apprezzato dai telespettatori. Grandi numeri anche sui social. I canali ufficiali stanno facendo registrare numerosissime interazioni.

Jovana è impaziente: “Voglio andare gareggiare da sola!”

Jovana Djordjevic è oramai una delle più chiacchierate concorrenti de “L’Isola dei famosi”. La modella serba ha fatto subito breccia tra il pubblico e anche tra i naufraghi. Insieme a Floriana ha portato a casa diverse prove del gioco. Oltra a questo, la moglie dell’ex bomber di Lazio e Chievo, sta incantando tutti con la sua bellezza. Qualcuno, sui social, l’ha nominata miss maglietta bagnata. Ultimamente, infatti, la Djordjevic sta indossando delle maglie molto larghe che bagnandosi danno vita ad un risultato da togliere il fiato.

Sull’Isola, la modella sta provando a farsi conoscere anche al grande pubblico aumentando quella sparuta cerchia che la conosce solo per la sua relazione con l’attaccante serbo. La curiosità è, di certo, l’elemento che sta rendendo maggiormente più interessante la sua partecipazione all’Isola. Ad ogni modo la serba sente di poter contribuire molto di più al gioco. Infatti, in un video pubblicato dai canali ufficiali del programma, è possibile ascoltare la modella dichiarare apertamente di essere capace di dare molto di più e di farlo da sola. “Non mi piace tanto seguire” questa è una delle frasi che è possibile ascoltare nel video.