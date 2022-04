Milan gelato: sembrava fatta ma spunta la Juve, salta il colpo  

Mentre imperversa la lotta Scudetto con Inter e Napoli, il Milan resta vigile anche sul mercato dove è sfida aperta con la Juventus.

È uno dei campionati più incerti di sempre. Forse non si è mai visto quello che sta andando in scena in questa stagione. Dal solito duello, al quale siamo stati abituati negli ultimi anni, si è passati ad un “triello“. Milan, Inter e Napoli daranno vita ad un finale di stagione che potrebbe rilevarsi veramente esaltante. Ciò che è certo è la lotta senza esclusione di colpi che andrà in scena in questi due mesi ricchi di calcio. Il Milan pensa anche ad altri colpi, ovvero a quelli di mercato.

Finale al cardiopalma!

Il finale di campionato sarà al cardiopalma. Una situazione, uno scenario mai visto che potrebbe contribuire a regalare quel giusto brio al calcio italiano e che, sicuramente, gli darebbe, comunque, un certo giovamento soprattutto all’indomani della seconda mancata qualificazione al mondiale consecutiva. In questa fase del torneo ogni dettaglio sarà decisivo, ogni pallone sarà più pesante ed ogni decisione presa sul campo può fare la differenza tra il tutto e il niente. Milan, Napoli e Inter si giocheranno tutto in questi ultimi due mesi. Un ultimo scorcio di un campionato privo di padrone, ma che resta equilibrato in ogni zona della classifica. È davvero complicato trovare una squadra, tra le 20 della Serie A non in corsa per un obiettivo. Anche la Salernitana, ad esempio, può ancora ambire alla salvezza.

Milan, la Juve cambia tutto: anche i bianconeri su Renato Sanches

In ogni caso, nonostante la lotta per lo Scudetto sia apertissima, c’è chi, già pensa al futuro, alla prossima stagione. Marzo-Aprile sono i mesi nei quali non solo si decidono le stagioni, ma si costruiscono anche le squadre per le annate successive. Il Milan, in questo senso, ha cominciato a muoversi già a Gennaio. Sapendo che molti giocatori sarebbero andati via a parametro zero, Paolo Maldini ha già posto le basti per alcune trattative. Tutto definito per Botman. Il difensore del Lille vestirà la maglia del Milan. Un altro nome importante è quello di Renato Sanches. Paolo Maldini sta lavorando da diverso tempo per arrivare al centrocampista. Il giocatore del Lille è considerato il sostituto ideale di Franck Kessiè, ormai promesso sposo del Barcellona. La trattativa tra Milan ed il centrocampista portoghese, però, è in salita. Infatti, secondo quanto riporta “Sport Mediaset“, anche la Juventus è interessata al giocatore.