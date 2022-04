Guendalina, VIDEO rovente in canottiera bianca senza reggiseno

Guendalina Tavassi è senza freni in Honduras. L’influencer romana sta mettendo in mostra non solo in suo carattere forte, ma anche una bellezza e un fascino senza eguali. I fan letteralmente scatenati su Instagram.

Guendalina Tavassi è oramai l’assoluta reginetta de l’“Isola dei Famosi”. La sua presenza sta rendendo pan per focaccia agli altri naufraghi coinvolti nel reaility. Le prestazioni dell‘influencer romana nelle prove del game show sono stellari e stanno facendo salire alle stelle i consensi di cui la stessa Tavassi gode sui social e tra gli spettatori del programma oltre che tra gli stessi “naufraghi”.

“L’Isola dei Famosi”, prime discussioni

L’“Isola dei Famosi” sta entrando nel vivo. I naufraghi sono vicinissimi a tagliare il traguardo delle tre settimane. In questo periodo non sono mancate le prove e le sfide, ma neanche le discussioni. Sono state già numerose e soprattutto molto accese. Soprattutto quella che ha visto e che continua a vedere tra i propri protagonisti Nicolas Vaporidis e Floriana. Tra l’attore e l’ex gieffina non sembra scorrere buon sangue.

Guendalina Tavassi, rende rovente l’Honduras: in canotta senza reggiseno!

L’Isola Dei Famosi prosegue tra prove e tantissime discussioni. I naufraghi si stanno sfidando a colpi di sfide sia sulla sabbia dell’Honduras che dal punto di vista meramente dialettico. In entrambi i casi chi sta avendo la meglio in tal senso è Guendalina Tavassi. L’influencer romana che partecipa al reality in coppia con il fratello, sta rendendo la vita complicata a tutti. Non molla neanche un centimetro nel corso delle “prove” che deve affrontare. Questo le sta giovando moltissimo dal punto di vista dei consensi sia per quanto riguarda il pubblico sia per quanto concerne gli altri naufraghi.

Negli scorsi giorni, l‘ex gieffina si è messa particolarmente in mostra nel prova di pesca, riuscendo a portare a casa un bottino veramente niente male garantendo agli a tutti gli altri concorrenti del cibo. La Tavassi sta colpendo tutti anche dal punto di vista estetico. La modella sta sfoggiando dei bikini che le fanno mettere in mostra un fisico statuario. In alcuni giorni, invece, preferisce indossare una tuta, soprattutto quando fa freddo. I fan si sono letteralmente scatenati con la Tavassi quando, in questi giorni, ha indossato una canotta bianca. La particolarità? L’influnecer non vestiva il reggiseno. Un dettaglio che ai fan più attenti non è sfuggito.