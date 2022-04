Minigonna, gambe accavallate e tacchi: Michela Persico show

Michela Persico show. La conduttrice e giornalista è incontenibile. Il set fotografico ha fatto incetta di “like” e anche di commenti. Tutti i followers sono letteralmente impazziti per lady Rugani.

Michela Persico è orami un certezza di Instagram. Quello della giornalista è uno dei profili più seguiti di tutta la piattaforma social. Lady Rugani, pur avendo lasciato la TV è una delle più apprezzate giornaliste di tutto il panorama televisivo italiano e da qualche tempo anche del web. Anche su Instagram gode di un grande successo. I suoi post collezionano una marea di consensi.

La relazione con Rugani

Da alcuni anni Michela Persico ha stretto una relazione con Daniele Rugani. Il difensore della Juventus fa coppia fissa con la giornalista da almeno 6 anni. Si sono conosciuti, infatti, nel 2016 e da allora è subito scattata la scintilla. Dall’amore della coppia, il 30 Settembre 2020, è nato il piccolo Tommaso, che è diventato il centro delle giornate di Michela Persico e di Rugani. La coppia, al momento non è ancora convolata a nozze, ma non è detto che possa essere una decisione che potrebbe essere intrapresa in futuro. I due sono molto affiatati .

Michela Persico, che spettacolo: “Bellissima!”

La sua carriera è iniziata su Sportitalia per poi proseguire su Sport Mediaset. Da qualche tempo, però, in TV compare sempre più raramente, forse, è meglio dire, che non trova spazio più sul piccolo schermo. Michela Persico ha cominciato un percorso molto particolare che la vede impegnata principalmente sul web ed anche come presentatrice di eventi. Una cosa che, tutto sommato, la vede mette a stretto contatto con i suoi followers che non sono un propriamente una manciata. A seguire la giornalista sono oltre 1 milione di persone che non smettono di interagire con lady Rugani. Ogni post pubblicato dalla giornalista, infatti, vede diversi commenti e soprattutto l’arrivo di numerosissimi “like” che spesso rischiano di mandare in tilt il sistema.

Gli scatti della Persico sono molto particolari e la vedono sempre particolarmente coinvolta. Nell’ultimo post, che è stato accolto con una pioggia di “Bellissima!” nei commenti, vede Michela Persico posare in tre foto che la ritraggono nel corso di una convention dove a lei spetta il compito di condurre “le danze”. La giornalista indossa un abito nero molto corto e dotato di un ampia scollatura che, di fatto, lascia lascia a bocca aperta. Un colpo da ko senza precedenti. Qualcosa di mai visto.