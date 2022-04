Ribaltone Atalanta, Gasperini saluta e vola in un’altra big

Gasperini riflette sul futuro all’Atalanta: ci sarebbero diverse squadre pronte ad approfittare di un eventuale addio fra il tecnico e la Dea.

Può davvero essere un’estate di rivoluzione in casa Atalanta? Le voci si rincorrono, spinte anche da una serie di risultati che potrebbero davvero cambiare il corso della storia a Bergamo. Fra i tanti dubbi un dato è certo.

Percassi e Gasperini hanno avviato un progetto unico, fatto di risultati incredibili, di qualificazioni in Champions sulle quali nessuno avrebbe scommesso, di traguardi e match contro le migliori squadre europee che hanno cambiato gli almanacchi del club. Merito di un lavoro continuo, difficoltoso ma esaltante, svolto a piccoli passi e ora frenato da una serie di ostacoli.

L’Atalanta mai come in questa stagione è giù in classifica. La prima causa è da ricercare nei continui infortuni che hanno frenato la squadra, ma anche forse in una idea di gioco che gli avversari hanno faticato a leggere negli anni, e che ora appare più chiara e per questo motivo meno sorprendente. Gasperini lo sa bene e da tecnico affermato ed esperto prova spesso ad offrire soluzioni nuove alla squadra. La sensazione però, è che alcuni addii come quelli di Gosens e soprattutto Gomez, uniti ai problemi di Ilicic, abbiano cambiato il volto ad un gruppo che a tratti sembra anche stanco di un gioco dispendioso.

Ecco quindi che fra le soluzioni per cambiare volto alla squadra resta in piedi anche quella di un cambio alla guida tecnica. E in tal caso, per Gaseprini ci sarebbe la fila pronta a bussare per offrigli un posto.

Gasperini e l’Atalanta: in caso di addio pronte diverse proposte

Il dubbio è immenso in casa Atalanta. Rinunciare a Gasperini sarebbe una scelta delicata, e dietro la crescita dei calciatori, e quindi delle valutazioni sul mercato e di riflesso nei conti del club, c’è di sicuro il lavoro di un tecnico che sa come migliorare i suoi elementi. Resta però un grosso punto interrogativo su un ciclo che potrebbe essere vicino alla fine. Ecco quindi che un addio non è da escludere.

In Italia il tecnico farebbe difficoltà a trovare posto. Le panchine delle big sembrano al momento tutte sistemate, ma le sirene estere non mancano. In principio fu il Tottenham, poi conquistato dalla possibilità di piombare su Conte. Ci sarebbe però da tempo anche l’Arsenal sulle tracce dell’allenatore, perfetto per un club che punta molto sui giovani e sulla valorizzazione dei talenti in rosa.

In passato si era fatto il nome dell’Atletico Madrid, ma sempre in Spagna invece una squadra pronta ad offrire un posto a Gasperini sarebbe il Valencia. Lo hanno messo al centro di un progetto di rinascita del club, in difficoltà negli ultimi anni, e vorrebbero ripartire da un allenatore in grado di dare qualità alla rosa ripartendo da una campagna acquisti importante.

Ecco perché l’Atalanta dovrà riflettere. La sensazione è che un divorzio sia difficile o comunque una soluzione sulla quale riflettere pensando ai rischi. In tal caso però l’allenatore avrebbe la fila e dovrebbe solo scegliere. Saranno i prossimi risultati a chiarire ogni aspetto della vicenda, ma l’ultima parola spetta all’Atalanta, innamorata di un tecnico unico che resterà sempre legato alla storia del club.