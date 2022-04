Sabrina Salerno, niente reggiseno sotto maglia trasparente: da bollino rosso

Sabrina Salerno, nelle ultime ore, ha voluto porre una domanda molto complicata ai suoi follower. Probabilmente li ha voluto mettere in difficoltà oppure si aspettava altro tipo di risposte. Fatto sta che l’ultima foto fa discutere

Ovviamente sempre in maniera positiva, sia chiaro, visto che quando si tratta della nativa di Genova si parla solamente di cose belle. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Delle nuove foto da collezionare nel suo account ufficiale Instagram per tutti i suoi fan che non vedevano l’ora di poter lasciare la loro impronta sotto al suo post. Anche se, come riportato in precedenza, la sua domanda ha lasciato tutti quanti noi con il dubbio. Di che si tratta?

Sabrina Salerno, la domanda fa venire i dubbi ai fan

Ancora una straordinaria foto da parte di Sabrina Salerno che ci serviva assolutamente per migliorare la nostra giornata. Rigorosamente scattata di domenica, la cantante ha voluto fare un regalo molto gradito ai suoi fan che non hanno perso un solo secondo in più. In che senso? Ovviamente le hanno lasciato un “like” di gradimento ed il solito commento di approvazione. Anche se la maggior parte dei curiosi ha notato prima la didascalia dove ha voluto fare una vera e propria domanda. In molti hanno pensato che si trattasse di un qualcosa a trabocchetto. Tanto è vero che una delle donne più amate della televisione, Sandra Milo, non ci è cascata ed ha voluto rispondere in maniera molto simpatica. Di che stiamo parlando? Questa la domande della ligure: “Ma si vede bene il lampadario?“. Ovviamente l’immagine la ritrae in un locale dove si può vedere chiaramente questo oggetto, ma la conduttrice televisiva non ci è cascata assolutamente ed ha risposto così: “Non credo che qualcuno lo noterà a meno che non si tratti di un arredatore d’interni… Saranno tutti distratti da altro“. Ed ha proprio ragione. Se ancora non avete visto la sua ultima opera d’arte non vi preoccupate perché siete capitati nel posto giusto al momento giusto.

Sabrina Salerno, il lampadario c’è, la sua bellezza pure – FOTO

Effettivamente la Milo non avete tutti i torti. La prima cosa che abbiamo notato non è stata assolutamente il lampadario. Con tutto il rispetto, sarà anche un bell’oggetto, ma la concentrazione era rivolta esclusivamente su altro. La sua camicetta completamente trasparente ha letteralmente paralizzato i maschietti che sono rimasti davvero a bocca aperta dopo aver visto questa foto. Si intravedono anche un bel po’ di gambe e le sue forme sempre più sexy, proprio come la prima volta che l’abbiamo conosciuta.