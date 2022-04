Licia Nunez arriva e infiamma l’Isola: in reggiseno li stende tutti

Licia Nunez è pronta subito a dire la sua: la modella è l’ultima arrivata nell’edizione dell’Isola dei Famosi ed è pronta a mettere in difficoltà non solamente i naufraghi, ma anche il pubblico da casa

Basti pensare che il suo bigliettino da visita non è affatto male. Si presenta con una foto, rigorosamente in bianco e nero, dove mette in evidenza il suo reggiseno che fa davvero impazzire tutti. Se l’inizio è così, allora ci dobbiamo aspettare grandissime cose da lei che è pronta ad iniziare questa nuova avventura in Honduras. Da capire come la accoglieranno gli altri concorrenti, e soprattutto due delle regine di questa nostra speciale rubrica.

Licia Nunez, pronta la sfida alle due regine sull’Isola

Si chiama Licia Nunez ed è pronta a sfidare tutti. Sia i naufraghi presenti sull’Isola che il pubblico italiano pronta a scoprire la nuova concorrente. Per chi non lo sapesse è nativa di Barletta ed il suo vero nome è Lucia Del Curatolo. Non è affatto finita qui visto che non ci credereste mai all’età che ha: la carta di identità dice che sono 44. Ci credete? Neanche noi. Non è assolutamente un volto noto della televisione visto che nel 2020 ha già partecipato ad un reality show. Sì, stiamo parlando della quarta edizione del ‘Grande Fratello Vip‘. Molti l’hanno riconosciuta anche per essere stata una concorrente di ‘Drive Up’ e per essere apparsa anche in alcuni telefilm italiani (come Incantesimo, Vivere, RIS, Le Tre Rose di Eva, l’Allieva e molti altri). I suoi obiettivi sono molto chiari: quello di prendere il ruolo di ‘Regina’ dell’Honduras. Sarà una bella lotta visto che ad attenderla ci sono già Guendalina Tavassi e Jovana Djordjevic. Chissà come sarà il rapporto tra di loro. Adesso, però, è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate aspettando, ovvero quello di vedere la foto che decisamente merita.

Licia Nunez, un reggiseno e delle forme che mandano k.o

Noi le bugie non le diciamo mai. E’ un ottimo biglietto da visita quello della 44enne? Assolutamente sì. Se fosse un esame universitario diremmo che lo ha superato a pieni voti con tanto di “lode”. Un reggiseno che, anche se si vede in piccola parte, non toglie il fatto che mette in bella mostra il suo repertorio.

Lo sguardo è sexy, proprio come quello delle sue “rivali”. Capelli biondi come non mai, labbra carnose. Sinceramente non vediamo l’ora di vederla all’opera. Sicuramente anche voi state pensando esattamente la stessa cosa.