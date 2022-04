Mutande e reggiseno, Elisa De Panicis è rovente: tutto in vista

Alt, questa volta davvero fermi tutti e che nessuno si muova. Non è la solita frase che viene usata nei film americani quando si verificano situazioni di pericolo. In realtà un po’ di “rischio” c’è se si guarda l’ultima foto di Elisa De Panicis.

Una immagine che ha mandato sicuramente in tilt il social network Instagram. Nessuno si sarebbe mai aspettato una foto del genere da parte della cantante che ha letteralmente paralizzato i suoi follower. Proprio questi ultimi non hanno potuto fare altro che rimanere a bocca aperta. Non solo il social, anche loro hanno avuto parecchi problemi nel riprendersi. Non saranno bastati gli schiaffi o i gavettoni d’acqua a fargli riattaccare la spina – FOTO

Elisa De Panicis, questa volta è davvero illegale

Il titolo sopra dice tutto e parla per noi: questa volta ha superato ogni limite. E non è affatto una cosa negativa. Anzi, tutt’altro. In realtà ci aspettavamo una sua foto molto provocante, ma di certo non nelle ultime ore dove molti di noi ancora devono riprendersi. Veramente un qualcosa di assurdo quello che molti italiani e non solo hanno visto dal loro cellulare. Rigorosamente in intimo (colore bianco) ha fatto venire il mal di testa a tutti i suoi fan. In realtà, a dire il vero, anche noi stiamo subendo gli stessi effetti e non ci siamo ancora ripresi del tutto. Se non avete capito di cosa stiamo parlando allora non vi preoccupate perché a breve esaudiremo anche questo vostro desiderio. Più che un desiderio è un regalo che facciamo a voi e che di conseguenza la cantante lo ha fatto per tutti i suoi follower che avranno chiesto questa opera d’arte. Detto, fatto come si vuol dire. Adesso è arrivato il momento di mettere da parte le parole e di concentrarsi sulla sua immagine che sicuramente farà molto discutere.

Elisa De Panicis, in intimo è spettacolare- FOTO

Ora credete a tutto quello che vi abbiamo riportato in precedenza. Dinanzi ad una foto del genere cos’altro vuoi dire? Assolutamente nulla. Seduta su un comodino di legno, la bella Elisa fa vedere a tutti il suo intimo assolutamente illegale. Tanto è vero che il reggiseno, specialmente la spallina di sinistra, sta andando decisamente in difficoltà ed ha bisogno di aiuto. Noi glielo daremo anche volentieri, se solo sapessimo dove si trova in questo momento.