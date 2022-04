Juve, Allegri gelato: sfumano due obiettivi sul mercato

Max Allegri aggiorna la lista: due obiettivi per la Juventus del futuro sembrano ormai aver preso altre direzioni sul mercato.

La stagione in corso sta certificando due dati ormai chiari. La Juventus ha ritrovato la propria identità che parte da una difesa solida e da un attacco che con l’arrivo di Vlahovic sembra più prolifico e in grado di far male agli avversari.

Il secondo è relativo ad una rosa di elementi a disposizione che necessita di ritocchi. Da troppi anni il centrocampo bianconero non riesce a dare quella solidità e un apporto in termini di reti che vogliono i tecnici. Si lamentò Sarri, fece lo stesso Pirlo, e il discorso non cambia nella nuova esperienza di Allegri, deciso a lanciare messaggi chiarissimi alla dirigenza.

Il prossimo mercato ha quindi degli obiettivi ben precisi. Sugli esterni dovranno arrivare calciatori in grado di fare le due fasi, in mediana almeno un elemento pronto per i palcoscenici europei e incisivo sotto porta. Poi servirà l’alternativa a Dybala, per cui si apre un altro capitolo con due differenti strade. La prima porta ad un giovane pronto a decollare, e in tal senso si fa forte la candidatura di Raspadori.

L’altra pista porta ad un big realmente in grado di far compiere il salto di qualità diventando un’arma micidiale accanto a Vlahovic. La lista di Allegri è pertanto già pronta, ma i conti si faranno fra qualche settimana tenendo ben presenti due ostacoli non da poco. Il primo è il budget, che in caso di investimenti pensanti in un reparto impone scelte diverse negli altri ruoli. Il secondo è nella concorrenza di un mercato in cui sono tante le big lanciate sugli stessi obiettivi dei bianconeri.

Juve, sfumano le prime due pedine: Allegri dovrà rivedere i suoi piani

L’identikit per l’attacco porta dritto a Momo Salah. Imprevedibilità, gol, assist, esperienza europea messa insieme a suon di numeri impressionanti. L’egiziano sarebbe il prescelto, al netto di una valutazione di sicuro in ribasso a causa del mancato rinnovo, ma comunque altissima. Le voci di un addio ai Reds si moltiplicano, ma il calciatore sembra averle messe a tacere.

L’ex Fiorentina e Roma ha chiarito che in molti non conoscono scelte che sarebbero già state prese, e in Inghilterra c’è chi giura che il rinnovo sul contratto sarebbe già stato discusso e sarebbe solo da firmare. Ecco che sfumerebbe l’obiettivo per i bianconeri, intanto già al corrente di un’altra trattativa decisamente vicina a naufragare.

Paul Pogba avrebbe infatti scelto la prossima squadra, convinto da una chiacchierata di quelle che contano. In Spagna molti tabloid affermano che dal Psg sarebbero già giunte diverse telefonate per strapparlo alla concorrenza del Real Madrid e della Juventus, e il calciatore sarebbe pronto a tornare in Francia per quella che potrebbe essere l’ultima esperienza esaltante della sua carriera.

Si stringe quindi la lista per Allegri, ma i nomi per alzare il tasso tecnico della Juve non mancano. Milinkovic Savic è il prescelto, e la sensazione è che si andrà dritti da Lotito con un bel gruzzolo di soldi per cambiare volto alla squadra. L’attesa del popolo bianconero cresce, ma la prossima sarà l’estate decisiva. Quella che dovrà cambiare il centrocampo bianconero dopo anni di difficoltà per una stagione che dovrà rilanciare le ambizioni alla Continassa.