La camicia si apre troppo: lato A in vista, Jolanda De Rienzo giunonica

Jolanda De Rienzo in diretta su Instagram analizza la classifica ma la camicia si apre troppo: intimo in vista, fan in delirio.

Ancora un appuntamento su Twitch e immediatamente i fan vanno in delirio. Dalla sua pagina Instagram Jolanda De Rienzo analizza la giornata di campionato, e come sempre accade abbina le sue competenze alla straordinaria bellezza.

Il passo falso del Napoli, squadra per la quale la brava presentatrice tifa, non è stato gradito da lei e neanche dai tifosi. Nella sua analisi sulla sconfitta, arrivata nuovamente contro la Fiorentina, la De Rienzo ha parlato anche dello stop del Milan e della risalita dell’Inter, ora ad un passo dalla vetta, oltre che delle prossime giornate.

Saranno infatti decisive in una lotta scudetto in cui i partenopei non sono tagliati fuori, ma hanno perso l’ennesima occasione per avvicinarsi alla vetta e sperare ancora di più nel sogno di festeggiare il titolo. La sua lucida lettura di quanto accaduto nell’ultima giornata non fa una piega. Gli abiti scelti per presentarsi sugli schermi sono però ancora più particolari. La coloratissima camicia infatti si apre troppo in una scollatura profonda, e in un attimo è boom di commenti per un look che non poteva di sicuro passare inosservato nella sua numerosa e viva community.

Jolanda De Rienzo manda in tilt i social: il video con la scollatura è pazzesco

Volto che conquista, analisi lucidissima del campionato, e un look che inchioda allo schermo. Jolanda De Rienzo ha tutte le carte in regola per essere sempre di più un punto di riferimento per gli appassionati di calcio. Fin dalle prime apparizioni in tv ha conquistato apprezzamenti per la sua bravura e per la capacità di mettere da parte il tifo partenopeo raccontando tutto in maniera super partes.

Lo ha fatto a SportItalia, ha poi proseguito nelle tv private e ora si divide fra la tv e le dirette Twitch, sempre seguite e apprezzate. Per l’ultima, in cui ha detto la sua sui recenti risultati in campionato, ha scelto un look che ha lasciato tutti a bocca aperta. La camicia colorata infatti si è aperta mostrando una scollatura che ha mandato in tilt i fan.

Il décolleté non poteva passare inosservato ed ha immediatamente fatto registrare l’ennesimo boom di commenti in una pagina da circa 400 mila followers. In tanti hanno apprezzato la sua lettura di una giornata che può risultare decisiva nella corsa scudetto. Tutti hanno invece fatto i complimenti alla presentatrice per l’abito.

Poi una analisi sul centrocampo del Napoli in linea con quanto visto durante l’ultima partita, e una nuova valanga di risposte per ribadirle la stima nel ruolo di giornalista e l’apprezzamento per le sue forme giunoniche. Bella e brava. Un mix perfetto che rende Jolanda De Rienzo fra le giornaliste più apprezzate nel panorama calcistico italiano.