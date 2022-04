Sara Croce in perizoma oscura il panorama: che foto!

Sara Croce posta tre scatti dalle vacanze e crea scompiglio fra i followers: in perizoma la visione è paradisiaca.

“C’è chi ha zoomato e chi mente” scrive un followers di Sarà Croce dopo aver visto l’ultimo scatto postato su Instagram. In effetti la splendida showgirl ha regalato ai fan una foto in cui si vede il panorama nello splendido luogo delle vacanze, e in lontananza un lato b che non è passato affatto inosservato.

Durante le sue meritatissime vacanza, la “Bonas” di Avanti un altro ha regalato alcune istantanee dei suoi momenti di relax. Poco trucco, costumi stretti, bellezza naturale che conquista e la rende un volto sempre più amato non solo del piccolo schermo ma anche dei social.

Dalle passerelle al ruolo di Madre Natura il passo è stato breve, ma senza tralasciare gli studi alla IULM di Milano. Inevitabile però l’esplosione nella sua carriera, che la ha portata a diventare una presenza fissa nel noto programma condotto da Paolo Bonolis. E in un periodo di pausa arriva la foto con lo splendido panorama da Sharm el Sheikh, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Sarà Croce, lato b in evidenza in vacanza

Una vacanza e un tuffo in mare dopo aver postato le foto della vacanza. Sara Croce si gode il sole di Sharm e a postare altre immagini della vacanza ci ha pensato Gianmarco Fiory, calciatore ex anche del Bari che fa il portiere di ruolo e che ha mostrato un video in cui bacia la splendida e biondissima modella e influencer. L’amore prosegue a gonfie vele così come la carriera della Bonas che di recente si è lasciata andare ad una splendida dedica al fidanzato.

“Il ragazzo più speciale che io abbia mai conosciuto” gli ha scritto a margine di uno scatto in cui i due sono in costume e mostrano fisici atletici, scolpiti e curatissimi. Ad alimentare la curiosità e i complimenti però ci ha pensato la Croce con l’ultimo regalo social.

Prima ha postato i magnifici colori del mare e un sole che fa venire voglia d’estate. Poi una foto magnetica del luogo in cui sta passando alcuni giorni di relax, e sullo sfondo c’è proprio lei, con un costume minimal che si vede da lontano ma basta per far decollare i commenti. Il lato b in evidenza ha infatti creato una valanga di commenti di apprezzamento per la splendida modella e showgirl, che fa di nuovo centro.