Jovana, esultanza bollente all’Isola: il costume non la contiene

Jovana Djordjevic non contiene la gioia nell’ultima puntata de “L’isola dei Famosi”. La modella serba ha festeggiato in maniera molto sentita la decisione del pubblico da casa. Anche i social hanno accolto con positività l’avvenimento.

Tra Guendalina Tavassi e Jovana Djordjevic è complicato scegliere chi tra le due sia la regina di questa edizione de “L’Isola dei Famosi”. Mentre Guendalina è arrivata in Honduras dopo ben 11 giorni dal via del reailty e ha messo subito in mostra il suo carattere che il pubblico già conosceva, Jovana si sta muovendo a piccoli passi e a poco a poco sta conquistando sempre di più il pubblico italiano.

Isola dei Famosi: tre nominati e nessuno eliminato

Nell’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi” si sono visti tantissimi colpi di scena. Si è verificato l’ennesimo diverbio tra naufraghi ed opinionisti. Questa volta c’è stato un durissimo faccia a faccia tra Floriana e Vladimir Luxuria. Dal punto di vista del gioco, invece, nessun naufrago ha abbandonato l’isola. Ci sono state, invece, tre nomination. Ad essere a rischio eliminazione sono Nicolas Vaporidis, Gustavo Rodriguez e Nick Luciani. Al cast si sono aggiunti due nuovi naufraghi: Licia Nunez e Marco Senise.

Jovana ritorno in gioco: esultanza incontenibile in costume!

Nell’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi” l’assoluta protagonista è stata Jovana Djordjevic. La modella è stata la più votata dal pubblico e finalmente, dopo un lungo periodo “in panchina” su Playa Sgamada, è stata riammessa al gioco. Il giusto riconoscimento dopo aver affrontato e portato a casa diverse e numerose prove anche in compagnia di Floriana. La modella serba, moglie dell’ex bomber di Chievo e Lazio Djordjevic, ha mostrato un certo carattere e soprattutto ha incantato il pubblico con il suo incredibile fascino. In determinate situazioni ha mostrato anche il desiderio di ritornare in gioco per dimostrare, ancora una volta il suo valore.

Un desiderio che, finalmente, è stato esaudito. Ora Jovana può fare ritorno sull’isola principale dell’arcipelago honduregno nel quale si sta svolgendo la nuova edizione del reality targato Mediaset. La Djordjevic non è riuscita a contenere la gioia per poter far finalmente ritorno tra la cerchia dei naufraghi in gioco. Il costume che indossava, infatti, è stato messo a durissima prova tra abbracci e saltelli. La scena è stata postata anche sui social dai canali ufficiali de “L’Isola dei Famosi”. Tantissimi gli utenti contenti per il risultato conseguito da Jovana.