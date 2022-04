Tempo di saluti: in casa Milan è rivoluzione, via in quattro

Calciomercato Milan, è tempo di pensare al futuro in casa Milan dove si respira un’aria di vera e propria rivoluzione. Il tecnico Pioli ha voluto emanare la sua sentenza ed ha deciso cosa fare di quattro calciatori della rosa

Negli ultimi giorni i rossoneri hanno avuto una grande opportunità di allungare in classifica, approfittando del passo falso del Napoli che si è dovuto inchinare alla Fiorentina. I cugini dell’Inter, però, insistono e adesso sono solamente a -2 dai rossoneri. Non bisogna dimenticare che gli uomini di Inzaghi hanno ancora una partita da recuperare (quella contro il Bologna che non si è disputata per i troppi casi di Covid tra i felsinei)

Milan, Pioli tira le somme

Nonostante la stagione non sia per nulla terminata, anzi adesso inizia il “bello” di questo campionato, il Milan sta tirando le prime somme. La volontà è quella di regalare uno scudetto ai suoi tifosi che manca da ben undici anni. Il pareggio ottenuto in trasferta contro il Torino, però, ha deluso molto i tifosi. E’ vero che il ‘Diavolo‘ si trova sempre al primo posto in classifica, come lo è anche il fatto che l’Inter sta recuperando e si sta avvicinando sempre di più ai cugini, approfittando del fatto che ancora devono disputare un incontro. Fatto sta che la dirigenza, insieme all’allenatore Pioli, stanno già pensando al futuro della squadra. Tra conferme e addii a parametro zero come quello di Franck Kessie (che ha deciso di imitare i suoi ex compagni di squadra Donnarumma e Calhanoglu), si prospetta un poker di cessioni per il club che non intende più proseguire il rapporto lavorativo con i calciatori che adesso vi riportiamo. Nessuno di loro, a quanto pare, è riuscito a soddisfare le loro richieste ed è per questo motivo che adesso si pensa alla loro cessione. Sono pronti a fare le valigie, vediamo chi sono.

Milan, addio per 4 calciatori

La società non è intenzionata a continuare il rapporto lavorativo con due calciatori che si trovano attualmente in prestito e che non verranno riscattati: stiamo parlando di Brahim Diaz (che tornerà al Real Madrid) e di Tiémoue Bakayoko (al Chelsea). Il centrocampista, ogni volta che è stato chiamato in causa ha risposto “assente”. Il trequartista non è più lo stesso della passata stagione.

Fine dei giochi anche per Samu Castillejo ed Ante Rebic. Lo spagnolo potrebbe proseguire la sua carriera ancora in Italia, mentre al croato non dispiacerebbe l’avventura in Premier League. Mister Pioli ha dato il suo ‘ok’ per le cessioni a fine stagione.