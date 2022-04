Un filo al posto del costume, Elisabetta Canalis toglie il fiato

Ancora uno scatto pazzesco per Elisabetta Canalis: il costume è minimal, la posa da diva. Esplode la community.

Le feste in casa, le sexy sedute di allenamento in abiti strettissimi e in posizioni che hanno scatenato la community. Il relax si mixa alle giornate di lavoro, che per la ricercatissima Elisabetta Canalis sono tante e sono sempre un pretesto per far emergere il suo fascino unico. Dall’America continuano ad arrivare foto delle sue giornate, dagli impegni all’ultimo viaggio.

Sulla sua pagina Instagram la Canalis raccoglie nell’ultimo post quelle che ritiene le foto preferite dell’ultimo viaggio, e in un paio di ore incassa circa 1000 commenti. Il motivo? Sabbia dorata, mare stupendo, e lei da protagonista indiscussa di ogni scatto. In abiti minimal o in costume la sostanza non cambia. Elisabetta Canalis fa girare la testa agli italiani che la mettono in cima alla lista delle donne più belle e affascinanti ormai da più di un decennio.

Elisabetta Canalis: l’ultima galleria incassa una valanga di like

Poco trucco, vestiti che volano via in una calda località di mare e un costume minimal che fa il resto. Ad Elisabetta Canalis basta poco per fare esplodere una community che conta più di 3 milioni di followers.

Lo ha fatto mostrando gli scatti migliori di un viaggio meritato, dopo aver pubblicizzato un noto marchio italiano. Ecco quindi che in 5 foto esplode la bellezza al naturale di una donna che non ha bisogno di molto trucco per brillare davanti all’obiettivo.

Davanti al fuoco o in acqua cambia poco. I costumi valorizzano un fisico allenatissimo, un sorriso brillante e un fascino che da anni rapisce tutti. Il commento più frequente? In molti scrivono “Clonatela” testimoniandole non solo l’affetto, ma anche la palma di donna italiana più attraente.

Anche dall’America il legame fra la splendida showgirl e gli italiani non tramonta mai, e lei sa come alimentarlo. Come in occasione dell’ultimo scatto, di una bellezza disarmante per una donna che anche in maniera semplice da sempre come conquistare tutti.