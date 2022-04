Il VIDEO della Persico lascia di sasso: mini vestito e tacchi altissimi

Per presentare la nuova trasmissione Michela Persico sceglie un look pazzesco: tacchi a spillo e gonna corta, fan in estasi.

Dal gossip ai social, passando per una nuova trasmissione molto attesa dai fan. La carriera di Michela Persico è in grande crescita, spinta da un sorriso unico, da un fascino inimitabile e dalla capacità di condurre, alla freschezza e bravura davanti alle telecamere.

La conduttrice televisiva e giornalista sportiva, è famosissima non solo per i suoi lavori, ma anche per il legame sentimentale con Daniele Rugani. La splendida storia con il difensore della Juve va a gonfie vele e i due si mostrano spesso raccontando i segreti della coppia e le foto nei momenti di relax.

Nella pagina Instagram della Persico infatti sono molte le foto con il calciatore e con il figlio della coppia, frutto di un amore unico che ha conquistato gli appassionati, sempre attenti al gossip che lega le bellezze italiane ai protagonisti della Serie A. Dopo un periodo di meritato relax al mare però, è tempo per Michela Persico di tornare davanti alle telecamere.

In occasione del nuovo attesissimo programma, che la vede alla conduzione, sono arrivate alcune foto degli abiti indossati. Il vestito è cortissimo, i tacchi altissimi e il sorriso straripante. Il resto lo fa un fisico allenatissimo che non è passato inosservato, ed è subito boom di commenti.

Michela Persico incanta in tv: i fan restano a bocca aperta

Vestito bianco e cortissimo che evidenzia un fisico esplosivo, tacchi vertiginosi e un fascino che la rende una delle donne più amate in Italia. Michela Persico, che oltre ad essere giornalista e presentatrice è di diritto una influencer da un milione di followers, conferma in tv la sua bravura incantando tutti con un look da brividi.

L’occasione è la nuova trasmissione su 7goldsport, che vedrà impegnate alcune coppie nell’attesissimo “Influencer di stagione”. A guidare i protagonisti del format ci sarà proprio la Persico, decisa a guidare la nuova trasmissione con un vestito che evidenzia le sue splendide forme.

Dai video del backstage agli scatti in studio, la splendida conduttrice legata a Rugani ha lasciato tutti a bocca aperta. L’ansia prima di iniziare, i sorrisi con i concorrenti, la freschezza e l’abilità alla conduzione.

Ciò che colpisce però è un fisico giunonico, con forme invidiabili e una silhouette da modella. Un successo già scritto per Michela Persico, sempre più seguita e ormai fra le donne più amate sui social grazie all’ennesimo boom di commenti, tutti chiaramente di apprezzamento e di incoraggiamento per la nuova avventura.