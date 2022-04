Guendalina show, mini perizoma e Isola ai suoi piedi

Guendalina Tavassi, per alcuni sarà una sorpresa per altri decisamente no: è lei la regina indiscussa di questa edizione dell’Isola dei Famosi. A partire dal suo look sempre più provocante: tutti sono ai suoi piedi, sia naufraghi che pubblico da casa

Ed è esattamente così. In realtà i suoi fan si aspettavano, sin da subito, che la nativa di Roma avrebbe fatto delle ottime cose in questa sua nuova esperienza in un reality show 8senza dimenticare che il grande pubblico l’ha conosciuta ed apprezzata in una edizione del ‘Grande Fratello’). A catturare l’attenzione, non potrebbe essere altrimenti, è decisamente il suo look che definire uno schianto è assolutamente poco. Guardare per credere – FOTO

Guendalina Tavassi, tutti ai suoi piedi (compresi noi)

Siamo letteralmente incantati dalla sua presenza in Honduras. Sull’isola dell’America Centrale la 36enne si sta confermando una vera e propria leader. Più del fratello Edoardo (ricordiamo che i due sono partiti in coppia, proprio come il resto dei naufraghi). I suoi costumi fanno letteralmente impazzire non solamente i naufraghi, ma anche il pubblico da casa che rimane incollato davanti al televisore con la speranza che le telecamere la inquadrino molto presto. Per non farci mancare nulla il suo staff aggiorna ulteriormente il suo account ufficiale Instagram, visto che lei è impossibilitata nel farlo. Proprio i membri della sua squadra hanno regalato ai suoi follower e a tutti noi una nuova opera d’arte che vede come protagonista la romana. Da ricordare, però, che anche altre concorrenti come Jovana Djordjevic e Licia Nunez (quest’ultima da poco arrivata sull’Isola dopo aver preso il posto dello squalificato Silvano dei ‘Cugini di Campagna’) di certo non vogliono rimanere con le mani in mano e sono pronti a rispondere a questo attacco che è arrivato sui social network. Adesso bando alle ciance visto che è arrivato finalmente il tempo di guardare la sua ultima foto.

Guendalina Tavassi, il perizoma dov’è? E’ invisibile – FOTO

Come volevasi dimostrare non vi stavamo affatto mentendo. Un costume che si rimpicciolisce sempre di più, soprattutto per il suo lato ‘A’ che è abbastanza importante. Un fisico statuario e sempre in forma, nonostante la fame inizia a farsi sentire tra i concorrenti. Tornando al suo look è decisamente incantevole, non abbiamo davvero parole per aggiungere altro. Se ne avete voi ci farete sicuramente contenti: l’unica cosa da fare in questi casi è osservare il tutto come se fosse un quadro ed in religioso silenzio.