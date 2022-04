Cristina Buccino, niente intimo sotto il vestito: fisico esplosivo

Cristina Buccino non ha eguali e lo ha dimostrato ancora una volta su Instagram. Sul noto social la modella ha postato un set di due foto che ha chiaramente fatto girare al testa a tutti i fan, come si apprende dai tantissimi commenti pervenuti sotto al post.

Cristina Buccino, oramai, è una solida certezza di Instagram per gli utenti italiani, e non solo, della nota piattaforma social. Lasciando presto la TV e dedicandosi completamente ai social, la Buccino ha aumentato in maniera esponenziale i suoi followers e soprattutto sta raccogliendo un successo straordinario grazie anche a degli scatti da capogiro che la vedono protagonista.

Una vita a tutto social

Partita dalla TV, la carriera di Cristina Buccino sta proseguendo con molto successo sui social. L’ultima apparizione televisiva della modella calabrese risale al 2016 in Grand Hotel Chiambretti. Da allora, infatti, ha deciso di dedicarsi totalmente al modo social. Non a caso, qualche anno dopo, ha fondato con le sorelle un’azienda che si occupa proprio di queste cose. Sono numerosissimi i servizi fotografici che vede protagonista la Buccino. Scatti che la legano, sempre, a grandissimi marchi e a firme del mercato. Un successo figlio anche dai grandi consensi da parte degli utenti.

Cristina Buccino, sotto il vestito niente: “Opera d’arte di splendore di bellezza mondiale!”

Creare un post al giorno. È questo quello a cui Cristina Buccino ha preparato il proprio pubblico. Gli utenti possono ammirare la modella in nuovi abiti e in nuove pose quasi ogni giorno. Per qualcuno, questa, sta diventando una piacevolissima consuetudine, specie per chi fa parte della schiera dei 2,7 milioni che seguono il profilo della Buccino e che si ritrovano nel proprio feed gli scatti che vedono protagonista la modella calabrese. Alcune di queste foto sono proprio ai limiti della censura altre, invece, sono sobrie ed arricchite, tantissimo dall’eleganza e la sensualità della Buccino.

L’ultimo scatto postato dalla modella ha ottenuto un numero incredibile di “likes” e soprattutto di commenti. “Opera d’arte di splendore di bellezza mondiale!”, questo uno dei commenti che, di fatto, può dare l’idea di quanto si può ammirare nel set fotografico. Quello che gli esperti social chiamano “carosello”, vede la Buccino protagonista di due foto, una a colori e l’altra in bianco e nero. In entrambe si può ammirare la modella indossare un abito nero che lascia intravedere una scollatura molto vertiginosa. Cristina Buccino tiene entrambe le mani dietro al capo ed allarga le braccia.