Regalo dentro l’uovo: Pioli accontentato, primo colpo per l’estate

Il Milan, impegnato in una serratissima lotta Scudetto, non smette di guardare al mercato in vista della prossima stagione. Per Paolo Maldini, queste, sono state e saranno settimane intense. Il lavoro del direttore dell’area tecnica rossonera avrebbe già portato i suoi frutti.

In questo campionato all’insegna dell’equilibrio c’è che ha anche il tempo di pensare al calciomercato. In fin dei conti non si è neanche in tempo di ripensare alla stagione appena conclusa che già occorre fare i conti con quella che sta per partire. Paolo Maldini è sempre attivissimo sul fronte mercato esso sia in entrata o in uscita. Il direttore dell’area tecnica rossonera, in effetti, non si è mai fermato.

Milan, tanti clean sheet ma pochi gol

Sono 7 i clean sheet che il Milan ha fatto registrare nelle ultime 10 partite giocate. Nelle stesse gare, sono 4, invece, i gol concessi complessivamente. Numeri importanti che connotano una striscia positiva di 5 vittorie e 5 pareggi. Il Milan ha ottenuto, così, 18 punti sui 30 disponibili. La squadra rossonera subisce poco, ma, al contempo, realizza anche poco. Continuando ad analizzare questa striscia di partite si può costatare come i rossoneri abbiamo realizzato due gol sono in due occasioni, con l’Inter, nel derby 2-1, e con la Salernitana nel match terminato 2-2. In definitiva, le reti realizzate sono solo 9, la media inferiore ad un gol a partita. È questa una delle tante cause che si cela dietro la frenata del Milan in ottica Scudetto. Il doppio 0-0 ottenuto con Bologna e Torino non ha permesso alla squadra di Pioli di poter allungare sulle altre, ma, anzi, ha consentito all’Inter ed al Napoli di rientrare in corsa e di portarsi a -2.

Milan, ecco il primo colpo: tutto definito per Botman

Ad ogni modo, le prossime 6 giornate saranno decisive. Si prevede una volata di quelle all’ultimo colpo di pedale, a dirla in termini ciclistici. Mentre il Milan lavora sul campo, c’è chi, come Paolo Maldini, ragiona e valuta dei profili che potrebbero fare al caso dei rossoneri. Proprio in questo senso, il direttore dell’area tecnica rossonera si è già portato avanti con il lavoro a Gennaio. Infatti, l’ex capitano rossonero ha opzionato il difensore centrale del Lille Sven Botman. L’olandese classe 1998 è ormai a tutti gli effetti un giocatore del Milan. Infatti, la trattativa è proseguita anche con il mercato fermo e Maldini è riuscito a strappare sia il si del giocatore che del club campione di Francia in carica.